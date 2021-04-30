В Петербурге нелегальная экскурсия по крышам обернулась стрельбой

В Санкт-Петербурге нелегальная экскурсия по крышам переросла в конфликт между гидами и закончилась дракой со стрельбой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Сегодня ночью в полицию обратился 19-летний местный житель. Он заявил, что неизвестный выстрелил ему в лицо из газового устройства. Пострадавшего с ранением щеки доставили в больницу.

«Сотрудниками полиции стрелявший молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний юноша. У него изъято газовое устройство», – рассказали в полицейском главке.

В ходе расследования выяснилось, что оба участника конфликта проводили нелегальные экскурсии по крышам Северной столицы. Гиды привели две группы туристов к одному из домов, возникла словесная перепалка, переросшая в драку со стрельбой.

В отношении стрелявшего составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, обоих молодых людей могут привлечь к ответственности за организацию нелегальных экскурсий.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.04.21

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