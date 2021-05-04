«Пора забыть о своих личных амбициях и подумать о Петербурге» – Пригожин о заявлении Макарова

Российский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал карьерные стремления председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова.

Сегодня спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в петербургский парламент вопреки решению руководства «Единой России». Он выразил надежду, что политсовет «ЕР» в Петербурге окажет ему доверие и поручит встать во главе избирательного списка в Законодательное собрание Северной столицы. Макаров сообщил, что в честь великого православного праздника Иверской иконы Божьей Матери он сейчас находится на Афоне и он считает правильным именно в этот день подать документы о выдвижении своей кандидатуры в Петроградском районе.

Редакция издания Peterburg News попросила прокомментировать ситуацию с выдвижением Макарова бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина. Предприниматель отметил, что не выделяет и не поддерживает какую-то определённую кандидатуру на предстоящих выборах в ЗакС. Он подчеркнул, что самое важное – приносить городу пользу, а не руководствоваться личными амбициями. Также Пригожин заявил, что Петербургу нужен сильный лидер, способный обеспечить городу процветание.

«В городе должен быть один хозяин. Либо это сильный губернатор, либо глава ЗакСа. Пусть победит сильнейший. Выборной кампанией я заниматься не буду. Я считаю, что всем пора подумать не о своих личных амбициях, а о пользе для города», – передали комментарий бизнесмена в пресс-службе «Конкорда».

Евгений Пригожин иронично напомнил, что в Санкт-Петербурге хватает коррупционных проблем, мешающих городу нормально развиваться. Также он указал на смелость в заявлении спикера ЗакСа.

«На мой взгляд Губернатору надо быть более активным, а ЗакСу перестать распихивать деньги по карманам. А что касается лично Вячеслава Серафимовича, то сразу после Пасхи он показал, что большие яйца могут быть не только у курицы, но и у рода человеческого», – отметил Пригожин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.04.21

«Разворошил муравейник»: укрупнение регионов перерастает в переустройство России. / Онищенко анонсировал создание в России индивидуального календаря прививок. / В Петербурге нелегальная экскурсия по крышам обернулась стрельбой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»