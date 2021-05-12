Макаров угрожает волнениями федеральной власти

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пригрозил федеральной власти очередной «политической турбулентностью», столкнуться с которой он ожидает на ближайших выборах осенью 2021 года. Об этом парламентарий заявил в ходе ежегодного отчета губернатора Петербурга перед депутатами.

Отчет главы Северной столицы Александра Беглова перед членами Законодательного собрания состоялся в среду, 12 мая. Во время заседания слово взял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. В очередной раз он пригрозил федеральной власти и всем присутствующим политической нестабильностью, в состоянии которой пройдут предстоящие выборы в парламент Петербурга этой осенью.

«Я же выступал 1,5 года назад и говорил, что, если будет грубое, беспардонное вмешательство в выборы, это приведет к, не хочу употреблять «политический хаос», а это приведет к политической турбулентности в Санкт-Петербурге», – отметил Макаров.

Причинами политической нестабильности председатель парламента указал возможное вмешательство в выборы, которое было зафиксировано надзорным органом по итогам 2019 года. ЦИК РФ ранее сообщал о факте влияния на избирательный процесс и давлении, которые, в том числе, оказывал Макаров. Позднее спикер признался во вмешательстве в выборы, заявив, что его целью было «удержание власти».

«Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Я представляю «Единую Россию». И цель любой партии – завоевание власти, удержание власти и использование власти», – рассказал Макаров.

Недавно стало известно о намерении спикера принять участие в выборах в ЗакС осенью текущего года. Однако ранее он также подавал документы на участие в праймериз в Госдуму РФ. Кресло председателя парламента для Макарова является более привлекательным, поскольку позволяет влиять на бизнес-процессы в Петербурге, в связи с чем политик может повторить тактику 2019 года.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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