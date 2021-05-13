Эксперт назвал угрозой слова Макарова о «политической турбулентности» после выборов

Заявление председателя ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова о превращении Северной столицы в центр волнений является серьезной угрозой для федеральной власти. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

О вероятной «политической турбулентности» спикер заявил во время выступления на заседании Заксобрания 12 мая. По словам Макарова, к этому может привести «беспардонное вмешательство в выборы», как то, в котором он признался в 2019 году.

«Я же выступал 1,5 года назад и говорил, что, если будет грубое, беспардонное вмешательство в выборы, это приведет к, не хочу употреблять «политический хаос», а это приведет к политической турбулентности в Санкт-Петербурге», – подчеркнул Макаров.

Как считает Бредихин, Макаров выступает в качестве одиозной личности в петербургской политике. Эксперт напомнил, что революции в России всегда начинал именно Санкт-Петербург, и поэтому обещания спикера о возможной турбулентности и вероятных волнениях в культурной столице стоит рассматривать весьма озабоченно и считать угрозой.

«Почему? Потому, что его выдвижение в рамках праймериз «Единой России» для последующего движения в Госдуму получило одобрение сверху. Теперь же он решил все переиграть и заявляет, что продолжит возглавлять ЗакС Санкт-Петербурга. Согласован ли данный шаг? Скорее, нет. Почему он отказывается от возможности баллотироваться в Госдуму – загадка. Но его обещания, что он превратит Санкт-Петербург в центр волнений – угроза», – отмечает Бредихин.

Напомним, ранее Вячеслав Макаров подал документы для участия в выборах в Госдуму, однако спустя некоторое время, 4 мая, он зарегистрировался на праймериз в Засобрание. Как писали СМИ, председатель петербургского парламента не хочет переходить на «почетный срок» в ГД и намерен сделать все возможное, чтобы сохранить за собой место спикера ЗакСа.

У Макарова есть инструменты для организации волнений во время выборов. Для этого он может задействовать оппозиционных активистов и подконтрольных ему депутатов. Ранее аналитики не исключали, что с помощью Бориса Вишневского и Максима Резника спикер планировал «протащить» в ЗакС кандидатов от оппозиции, чтобы использовать их в дальнейшем для лоббирования собственных интересов в парламенте.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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