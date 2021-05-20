У двухлетнего ребенка остановилось сердце во время операции по обрезанию

В Санкт-Петербурге госпитализировали двухлетнего малыша. У ребенка остановилось сердце во время операции по обрезанию. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, ребенка оперировали в частной клинике в Выборгском районе. Врач ввел мальчику лекарственное средство – «лидокоин», после чего произвел операцию. В результате наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью четыре минуты, судорожный синдром.

Установлено, что операцию проводил 29-летний гражданин Узбекистана. У мужчины были «специальные познания в области судебной медицины», отметили в СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По словам отца мальчика, малыш находится на аппарате ИВЛ. «Врач был неопытный, добавил большую дозу лидокаина. Я его раньше не знал, эту клинику посоветовала знакомая. Сейчас ребенок на вентиляции легких, сегодня снимут аппарат и посмотрят, как он себя чувствует, стало ли лучше», – рассказал 78.ru отец ребенка.

В настоящее время врач находится под подпиской о невыезде.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.05.21

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