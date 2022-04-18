В Москве младенца госпитализировали после обрезания на дому

В Москве попал в больницу младенец, которому еще не исполнилось и месяца. Отец решил сделать ребенку обрезание в домашних условиях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, у мальчика во время такой операции остановилось дыхание, он начал синеть. Родитель вызвал скорую.

Отец малыша утверждает, что он хирург и имеет право проводить такого рода манипуляции. Однако журналисты издания не нашли его данных в списках врачей.

Сейчас ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

Москва, Зоя Осколкова

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