Депутат ГД посетовал на оторванность властей от простых россиян

В последний день весны в пресс-центре «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» прошла встреча лидера Всероссийской партии «Родина» Алексея Журавлева с журналистами ведущих изданий.

В ходе пресс-конференции Алексей Журавлев объявил о начале партийного проекта, стартующего уже 1 июня – «100 городов России за три месяца», в рамках которого лидер «Родины» планирует посетить большинство регионов страны.

«Всем политикам и высокопоставленным чиновникам давно пора выйти из телевизора и обратить внимание на людей! Мы с соратниками решили объехать 100 малых городов России за три месяца, в каждом – свои проблемы. Везде, и в маленьких, и больших городах, люди хотят быть услышанными! Им нужна поддержка. Будем фиксировать все жалобы, пожелания, выносить на федеральный уровень или, по возможности, решать на месте. Важно собрать просьбы и оказать потом реальную помощь», – заявил Журавлев.

Отвечая на вопросы журналистов, лидер партии «Родина» рассказал о своей поездке по городам Северо-Запада России. Политик отметил, что после общения с гражданами в регионах у него сложилось впечатление, что люди и власть существуют как будто в разных измерениях.

Провинциальные малые города разваливаются на глазах. Ближе к центру ситуация чуть лучше. В Ленинградской области, несколько городов которой посетил Журавлев, активно возводятся новостройки, но полностью забыли о развитии социальной инфраструктуры. А ведь людям, отметил политик нужно не только в жилье, но и в хорошие дороги, парки, спорткомплексы, школы и детские сады.

По словам Алексея Журавлева, сегодня, в преддверии выборов, во всех регионах страны формируются региональные списки партийцев. После съезда партии, который пройдет в Москве 26-27 июня, будет представлена и федеральная часть списка «Родины» на выборах в Госдуму.

Как заявил политик, партия «Родина» не участвует в пиар-играх, а доказывает свою значимость реальной работой.

Алексей Журавлев подчеркнул, что партия «Родина» обязательно выставит своих кандидатов и на региональных выборах в Законодательные собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Сейчас время первых! Стране нужны новые герои, на которых равнялись бы дети, кому подражали бы взрослые. Посмотрите на сегодняшних депутатов – это люди, которые не имеют собственного мнения. Нынешние так называемые парламентские партии друг от друга ничем не отличаются. Реальная альтернатива – это партия «Родина», – заключил Алексей Журавлев.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 31.05.21

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