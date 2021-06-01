В Петербурге стартует ПМЭФ-21: что принесет самое масштабное событие с начала пандемии От форума ждут позитивных новостей и стимула для инвестиций

24-й международный экономический форум стартует в Петербурге в среду, 2 июня. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, какие надежды возлагают в Кремле на столь знаковое мероприятие. «Традиционно, конечно, это международный экономический форум и, конечно, это форум, который посвящен инвестиционной привлекательности России… Внутренняя инвестиционная привлекательность – это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Поэтому, как правило, мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода», – поделился он.

В текущем году с учетом эпидемиологической ситуации на форуме установлен лимит участников – не более 5 тыс. человек. Для сравнения: в ПМЭФ-19 поучаствовали 19 тыс. человек, в ПМЭФ-18 – 17 тыс. Тем не менее событие обещает стать крупнейшим в мире с начала пандемии. Всех гостей и участников протестируют на COVID-19, а принимать их будет прошедший вакцинацию персонал. Большая часть мероприятий пройдет на изолированных площадках КВЦ «Экспофорум» с соблюдением мер безопасности, таких как термометрия и визуальный контроль.

Не только Кремль, но и сами участники ожидают от ПМЭФ-21 новых возможностей для экономики. В прошлом году форум не состоялся из-за пандемии, возникли сложности с исполнением договоренностей, достигнутых на последнем ПМЭФ, проходившем еще в 2019 году. Теперь у Петербурга и других регионов-участников появилась возможность преодолеть негативные последствия прошлогодней ситуации.

Первый день форума будет посвящен малому и среднему бизнесу, далее, с 3 по 5 июня, пройдут мероприятия по таким направлениям, как «Объединяя усилия во имя развития» и «Национальные цели развития: от задач к результатам». Будут работать площадки лаборатории «Инносоциум», также в рамках форума пройдет фестиваль культуры с различными выставками. Кроме того, появились сведения о некоторых проектах, которые будут представлены на ПМЭФ-21. Еще в начале недели телеграм-канал «Индекс перемен» сообщил, что комитет по инвестициям Петербурга намерен подписать соглашения с компанией «Мегалайн» на реализацию двух проектов. Речь идет о реновации бывшей стройки в Курортном районе города и постройке транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Крупный строительный холдинг намерен превратить территорию промзоны возле станции «Горская» в многофункциональную площадку для бизнеса и туризма. В концепцию входит возведение Музея комплекса защитных сооружений со смотровой башней, Морского кластера с колледжем, Парка Инноваций, а также обновление портовой набережной. Второй проект касается запуска пилотного транспортно-пересадочного узла – объекта, позволяющего пассажирам менять вид транспорта, не выходя на улицу. Такие узлы уже реализованы в Москве, по заверениям проектировщиков, они не только делают перемещения комфортными, но и разгружают транспортную сеть. В случае успеха такие узлы могут появиться в 61 точке города. Напомним, что компания под руководством гендиректора Геннадия Корупятника имеет опыт реконструкции исторических зданий в Москве (Гостиный Двор на Красной Площади и Дом Правительства) и реализации строительных проектов в Петербурге.

Также в презентацию «Мегалайна» войдет совместный с компанией «Зингер Девелопмент» проект «Залив островов». Идея возведения футуристического квартала на намывном острове появилась несколько лет назад. Проектировщики учли передовой опыт и современные тренды, например, использование экологичных материалов и технологий, а также комплексное развитие инфраструктуры, включая рекреационные зоны, транспорт и социальные объекты. На ПМЭФ-21 можно будет увидеть модель будущего объекта.

Помимо этого, на 4 июня запланировано выступление главы государства Владимира Путина. Также в рамках форума президент страны встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, побеседует с журналистами мировых СМИ, инвесторами и предпринимателями.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 01.06.21

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