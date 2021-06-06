Скульптор устранил «техническую ошибку» на памятнике Александру III, который открывал Путин

На памятнике императору Александру III, который накануне в Гатчине открыл президент РФ Владимир Путин, исправили ошибку с орденом. Об этом сообщил автор монумента Владимир Бродарский.

«Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно», – отметил Бродарский на своей странице в Instagram.

После открытия памятника оказалось, что на груди у императора вместо восьмиконечной звезды ордена Апостола Андрея Первозванного была шестиконечная звезда. На ошибку обратили внимание пользователи Рунета.

Монумент установлен во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца по инициативе Российского исторического общества за счет нацпроекта «Культура». Памятник создали по эскизам Паоло Трубецкого, которые хранились в Русском музее с 1899 года. Бродарский получил право на реализацию проекта в 2018 году после победы в международном конкурсе.

Императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного – первый по времени учреждения российский орден, высший орден Русского царства и Российской империи с 1698 по 1917 год.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 06.06.21

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