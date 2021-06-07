ФАС ответила на попытки «Фирмы Флоридан» затянуть дело о картельном сговоре в Приморском районе

Накануне стало известно о решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказать комбинату школьного питания «Фирма Флоридан» в исковых требованиях к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. Компания пыталась оспорить решение антимонопольщиков о картельном сговоре с комбинатами «Артис-детское питание», «Лимак-Нева» и «База «Мария» при торгах за контракты на организацию питания в школах Приморского и Выборгского районов в 2017 году. За этот сговор компании грозит штраф до 350 миллионов рублей.

В ходе заседания представители УФАС отметили, что на суде «Фирма Флоридан» так и не предъявила конкретных претензий к решению. В связи с этим антимонопольщики считают, что истинной целью обращения компании в суд является намеренное затягивание выполнения предписаний УФАС. После суда временно исполняющий обязанности руководителя УФАС Петербурга Вячеслав Тукаев прокомментировал итоги суда.

«Нарушители должны понимать, что отказ от подобного сотрудничества с антимонопольным органом не спасает компанию от признания антимонопольным органом их вины, при наличии соответствующих доказательств. Да, будет затрачено больше ресурсов и больше времени на расследование, но, если компании состояли в картеле, антимонопольный орган всегда найдёт доказательства их сговора», – приводит слова Тукаева пресс-служба ведомства.

Отметим, что решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области не является окончательным, «Фирма Флоридан» ещё может обжаловать его в вышестоящей инстанции. На данный момент не известно, станет ли компания затягивать процесс или последует рекомендации Тукаева.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.21

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