Дружба с Навальным и Фатьяновой отняла у Вишневского политические очки

Петербургское «Яблоко» собирается участвовать в осенних выборах в городской парламент и в Государственную Думу. Однако данная партия пребывает в состоянии глубокого кризиса. Подробности сообщил портал «Накануне».

В конце 2020 года федеральное бюро партии «Яблоко» объявило о перерегистрации членов в петербургском региональном отделении. Причиной такого шага стали нарушения и внутренние конфликты. Предполагалось, что перерегистрация завершится к марту 2021 года, однако ее продлили до конца апреля 2021 года – не все члены подали заявления. На 12 июня этот процесс еще не завершился, то есть фактически регионального отделения нет. Это повлекло за собой и то, что «Яблоко» до сих пор не сформировало список кандидатов для выдвижения в ЗакС и Госдуму.

Возможно, партия испытывает «кадровый голод», считают журналисты «Накануне». Об этом может свидетельствовать включение председателем «Яблока» Николаем Рыбаковым во временную рабочую группу по подготовке предложений по участию партии в избирательных кампаниях Александра Кобринского. Последний покинул ряды «Яблока» в ноябре 2020 года – после того, как издание «Холод» выпустило компрометирующий материал. Со ссылкой на интервью пострадавших в нем рассказывалось, что Кобринский, преподавая в РГПУ имени А.И. Герцена, якобы вступал в половые отношения со студентками. Политик все обвинения отрицал, однако позднее член «Яблока» Анна Боева опубликовала доклад о независимом расследовании в отношении Кобринского, студентки под своими настоящими именами подтвердили изложенные «Холодом» факты.

Что же касается Вишневского, его репутация тоже подмочена многочисленными скандалами. Как неоднократно писали СМИ, «яблочник» был замечен в совместной работе со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, принимал участие в «градостроительном терроризме». Самый крупный инцидент, в котором был замешан Вишневский – атака против компании «Воин-В» с привлечением активистов для остановки реновации Кировского района. Деятельность депутата привела к тому, что застройщик подготовил обращение в суд для защиты своих прав, а также настаивал на проведении проверки парламентария на предмет его возможных связей с криминалитетом.

Негативно на политических перспективах Вишневского может сказаться его дружба с Алексеем Навальным. Политик ранее одобрял работу структур оппозиционера. Во время незаконных митингов в январе, организованных Штабами Навального и ФБК (НКО-иноагенты, являются запрещенными экстремистскими организациями), оказывал правовую помощь задержанным нарушителям. Ко всему прочему, Вишневский в дружественных отношениях с Ириной Фатьяновой – экс-главой Штаба Навального в Петербурге. В беседе с «Эхо Петербурга» парламентарий с радостью объявлял, что Фатьяновой удалось договориться о выдвижении в ЗакС от «Яблока». Вишневский выказывал поддержку и отмечал отсутствие идеологических разногласий. По мнению «Накануне» дружба с Фатьяновой и Навальным отняла у Вишневского политические очки и в перспективе может понизить его шансы, равно как и партии «Яблоко», на успешные избирательные кампании. Журналисты не исключают, что после подведения итогов выборов в сентябре в Заксобрании Северной столицы может не оказаться ни одного члена партии «Яблоко».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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