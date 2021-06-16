Глава Коми Владимир Уйба заболел коронавирусом после ревакцинации

Глава Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом. Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«У меня выявлен положительный тест на Covid-19. Обращаюсь к вам из палаты республиканской инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное», – написал Уйба.

Ранее глава республики сообщил, что привился от коронавируса летом прошлого года. В феврале 2021 года он прошел ревакцинацию. «Я привился «Спутником V» в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение», – сообщил глава Коми в видеообращении. По мнению Уйбы, если бы не было прививок, то заболевание протекало бы у него «в очень тяжелой форме».

Руководитель Коми призвал жителей региона вакцинироваться и соблюдать профилактические меры, даже будучи привитыми. «Мы снова пошли на пик, у нас снова очень резкий подъем, мы снова открываем койки», – отметил Уйба.

Уйба руководит Коми с апреля 2020 года. До этого он занимал посты замминистра здравоохранения РФ и главы Федерального медико-биологического агентства.

По состоянию на 15 июня, суточный прирост заболевших ковидом в Коми составил 58 человек (днем ранее 55). Всего в республике выявлено 44 748 случаев коронавируса, скончались 968 человек.

Сыктывкар, Наталья Петрова

Сыктывкар. Другие новости 15.06.21

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