Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом после прививки

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом. Об этом сам глава региона сообщил в Instagram.
«Нахожусь в Калуге, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме», – рассказал губернатор.
При этом Шапша добавил, что сделал прививку от коронавируса, чем и объяснил легкое течение болезни. Глава региона также призвал всех граждан вакцинироваться в ближайшее время.
Два дня назад стало известно о заболевании Covid-19 главы Коми Владимира Уйбы. Глава республики сообщил, что привился от коронавируса летом прошлого года. В феврале 2021 года он прошел ревакцинацию. Несмотря на это Уйба попал в больницу.
Калуга, Зоя Осколкова
Калуга. Другие новости 18.06.21
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