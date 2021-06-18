Губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом после прививки

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом. Об этом сам глава региона сообщил в Instagram.

«Нахожусь в Калуге, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме», – рассказал губернатор.

При этом Шапша добавил, что сделал прививку от коронавируса, чем и объяснил легкое течение болезни. Глава региона также призвал всех граждан вакцинироваться в ближайшее время.

Два дня назад стало известно о заболевании Covid-19 главы Коми Владимира Уйбы. Глава республики сообщил, что привился от коронавируса летом прошлого года. В феврале 2021 года он прошел ревакцинацию. Несмотря на это Уйба попал в больницу.

Калуга, Зоя Осколкова

Калуга. Другие новости 18.06.21

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