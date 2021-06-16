«Веянье современности»: депутат Цивилев об онлайн-формате проката фильма «Турист»

Люди, которые работают в других странах от имени России и помогают им справиться с бедой – это патриоты, заявил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, комментируя новый боевик «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике.

Художественный фильм «Турист» рассказывает о событиях, происходивших в ЦАР на фоне выборов в декабре прошлого года. Тогда под руководством экс-президента Франсуа Бозизе боевики предприняли попытку силового захвата власти, но столкнулись с мощным сопротивлением национальной армии страны (FACA) и потерпели поражение.

Ключевую роль в победе правительственных вооруженных сил сыграли российские инструкторы, которые занимались обучением личного состава FACA и консультированием военачальников ЦАР.

«Мы страна с определенными геополитическими амбициями. И мы во все времена помогали своим союзникам. И во времена Российской Империи, и при Советском Союзе были люди, патриоты, которые работали в других странах в интересах России, на передовой государственных интересов. И мы должны относиться к ним с должным уважением», – подчеркнул депутат.

Следует отметить, что специалисты из РФ не принимают участия в боевых действиях, хотя западная пресса для скандальности связывает их с «ЧВК Вагнера». Но в «Туристе» по воле сценариста героям приходится самим взять в руки оружие и встать на защиту мирного населения.

Судя по многочисленным комментариям в социальных сетях, созданный творческим коллективом картины образ российских инструкторов пришелся по нраву зрителям. Они отмечают, что на экране в кои-то веки вместо алкоголиков и неудачников показаны настоящие профессионалы, которые выступают на стороне добра и благодаря мужеству и профессионализму выполняют взятые на себя обязательства.

Цивилев считает, что в российском обществе есть запрос на подобных героев, что подтверждают высокие рейтинги картины. Однако подходить к созданию подобных кинолент необходимо осмотрительно, чтобы патриотический посыл не затмевал художественную часть.

«Кино – это вещь, которая имеет обратную связь. Если патриотический фильм получает большое количество откликов, он востребован и не интересен людям, тогда надо снимать. Здесь важно и идейно подходить, и режиссура должны быть на уровне. Кино должно быть искусством, а не штамповкой», – пояснил он.

Фильм «Турист» впервые показали отечественным зрителям почти месяц назад. 19 мая состоялась премьера картины на телеканале НТВ, а три дня спустя она появилась на крупнейших онлайн-сервисах, где продолжает активно обсуждаться.

Цивилев уверен, что такой способ проката является оптимальным для привлечения к фильму молодежи, которая предпочитает передовые технологии. Кроме того, это позволяет существенно уменьшить расходы на рекламу, что важно для картины с весьма умеренным бюджетом.

«Сейчас кино модернизируется, и лет через пять-десять будущее кинотеатров под вопросом. Если в классическом театре есть прямой контакт зрителя с актером, и он сохранится, то будущее ниши кинозалов не очевидно. Домашние системы развились до такого уровня, что человек получает дома приблизительно то, за чем ранее приходилось идти в кино. Это веянье современности. Нам от прогресса не уйти», – заключил политик.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.06.21

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