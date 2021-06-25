Интрига партийного противостояния на выборах в ЗакС Петербурга

Предвыборная кампания в органы законодательной власти все сильнее набирает обороты. При этом речь идет не только об избрании депутатов в Государственную Думу РФ. В ряде регионов параллельно проходят выборы в местные органы законодательной власти. Петербург в этом плане не стал исключением.

Здесь после праймериз «Единой России», которые тоже оказались весьма конкурентными, свою региональную партийную конференцию проводят «эсеры». «Справедливая Россия» может выставить в Петербурге довольно сильных кандидатов, как по списку, так и по одномандатным округам. Вопрос только в том, кто в итоге будет выдвинут на выборы.

При этом, понятно, что сейчас общественное внимание несколько отвлечено от избирательной кампании, поскольку актуальная повестка была сосредоточена то на Милохине, ставшим «лицом» международного экономического форума, то на новых ограничениях, объявленных губернатором Петербурга Александром Бегловым в связи с очередной вспышкой заболеваний коронавирусом, то на футболе и злоключениях нашей сборной.

Однако, даже невзирая на это предвыборное затишье, эксперты говорят о том, что в Петербурге именно «Справедливая Россия» сейчас та партия, на основе которой можно продвигать во власть оппозицию практически любого толка. Важным фактором здесь выступает депутат Государственной Думы от СР Елена Драпеко, которая является федеральным парламентарием с 2007 года. И этот её статус позволяет любые петербургские предвыборные сюжеты выводить сразу на федеральный уровень. Как это было, например, в истории с будущей стройкой здания налоговой службы неподалеку от 121-й школы в Калининском районе.

Версии о том, кто пойдет от справедливороссов по разным округам уже активно обсуждаются в политических кругах. Куда, например, выдвинули Нэлли Вавилину, которая в конце мая этого года после того, как из «Справедливой России» ушёл Алексей Ковалев, отказалась выдвигаться по четвертому округу против него «по соображениям этики и целесообразности».

Не меньшая интрига разворачивается и вокруг Михаила Амосова, в прошлом члена партии «Яблоко», а ныне беспартийного, который, по слухам, очень пристально смотрит в сторону «Справедливой России», и может быть выдвинут по шестому округу против кандидата от Смольного, победившего в праймериз ЕР Дмитрия Васильева, двукратного олимпийского чемпиона по биатлону. Впрочем, в данном случае спортивные достижения могут и не помочь кандидату, поскольку Амосова в округе банально знают лучше.

И это только те сюжеты и интриги, которые лежат на поверхности. Вообще, «Справедливая Россия» поступает довольно логично, выдвигая своих кандидатов по «проходным» для партии округам. А там, где шансов меньше – просто снимаясь с выборов. Как это произошло с 16-м округом, где глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров отказался выдвигаться от «Справедливой России», поскольку там от «Единой России» выдвинулся Виталий Фатеичев, который уже полгода активно ведет медиа-кампанию. Также Надежда Тихонова, депутат нынешнего созыва ЗАКСа Петербурга, не пойдет по 16 округу, но выдвигается в Государственную Думу по округу № 212.

Такие рокировки и отказы от выдвижения вполне логичны, поскольку на сегодняшний день именно Виталий Фатеичев является самым проходным кандидатом по округу. Как было сказано выше, он уже давно и полноценно ведет активную работу: сама кампания достаточно аполитична и скорее обращена к социальным проблемам. Поскольку кандидат является не только предпринимателем, обеспечившим петербуржцам 2000 новых рабочих мест, но и главой регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), то возможность апеллировать именно к социальной повестке у него есть.

Более того, на базе ОНФ он долгое время работал в рамках проекта «За честные закупки». А этот проект сосредоточен, в том числе, на противодействии коррупции. Что автоматически располагает к нему местных жителей, поскольку коррупционная тема – это одна из болевых точек российского общества в целом.

При этом сама медиа-кампания и образ в ней кандидата также выстроены весьма грамотно. Фатеичев активно общается с местными жителями, у него в «багаже» есть не только «правильная биография» с военным прошлым и связью с Петербургом длинной в несколько поколений, но и масса практических достижений в сфере как коммерции, так и общественной деятельности. Что характерно, Фатеичев в своих публичных выступлениях постоянно выходит за рамки политизированной дискуссии, что также близко и понятно потенциальным избирателям. Поскольку разбираться в каких-то хитрых политических интригах обыватели в массе своей не хотят. А та повестка, которую предлагает данный кандидат, элементарно ближе и доступнее для понимания гражданами.

В общем, очевидно, что выборы в петербургский ЗакС станут одной из самых интересных региональных кампаний в стране. Политическое противостояние разных партий здесь наметилось уже давно и довольно четко. Более того, уже начались остросюжетные процессы с отказом кандидатов выдвигаться, или, напротив, с выдвижением их на выборы другого уровня. До 19 сентября, на которое назначен единый день голосования, еще достаточно времени, чтобы все эти процессы вышли на качественно иной, куда более масштабный уровень. И в свете острой конкуренции в рамках нынешней кампании в ЗакС Петербурга, будет очень интересно посмотреть, кто победит, и каков будет новый состав Законодательного Собрания.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 25.06.21

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