Эксперты высоко оценили шансы Шугалея на победу в осенних выборах в ЗакС Петербурга

Делегаты съезда партии «Родина» утвердили партийный список кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга. В него вошел глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей.

Политконсультант, интернет-технолог, колумнист Telegram-канала «Нызгарь», член Общественного совета при Минцифры РФ Федор Щепетов оценил шансы Шугалея на победу в предстоящих выборах.

«Команда политтехнологов, которая стоит за выдвижением Шугалея, является очень сильной, что показало его избрание в Коми. Сейчас, мы видим развитие этой кампании в Санкт-Петербурге. Причем, можно сказать, что результат «Родины» в целом, никак не скажется на успешности этого предприятия, ценность представляет сам инструментарий, доступ к которому дает участие в кампании с региональным отделением, а не только конечный результат», – отметил Щепетов.

Муниципальный депутат МО «Большая охта» Яна Козинец назвала предвыборную кампанию в Петербурге конкурентной. Она напомнила, что Шугалей добился успеха в Коми, поэтому получит свои голоса и в Петербурге.

«Часть голосов «Родина» в Петербурге безусловно заберет. Ключевой вопрос: чьи это будут голоса и как это скажется на итоговом результате кандидатов от парламентских партий», – задалась вопросом Козинец.

Максим Шугалей – человек известный. О нем знают не только в Петербурге, но и в других регионах России. Шугалей был пленником ливийской тюрьмы «Митига». В прошлом году на экраны вышел одноименный фильм о его незаконном аресте, а спустя некоторое время зрители увидели продолжение киноповести. В декабре 2020 года Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были освобождены и возвращены в Россию.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 30.06.21

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