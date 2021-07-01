Калининградская область ужесточила ковид-ограничения для туристов и общепита

В Калининградской области с 1 июля введены новые антиковидные меры, сообщается на сайте регионального правительства. Ограничения в том числе коснулись общепита и сферы туризма.

Согласно постановлению правительства, заведениям общественного питания, расположенным в закрытых помещениях, предписано сократить количество посадочных мест до 50%, а расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров. Действие Ограничения разрешено не соблюдать кафе и ресторанам, которые будут принимать посетителей с сертификатами о вакцинации и паспортами.

В сфере туризма запретили автобусные групповые экскурсии для граждан, не прошедших вакцинации, или не имеющих отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее 72 часов до начала экскурсии. Кроме того, вводится запрет на пешеходные экскурсии для групп более 15 человек.

С 10 июля в автобусах и электричках пригородного сообщения в выходные дни число пассажиров должно соответствовать количеству посадочных мест.

Детям в возрасте до 14 лет запрещено находиться в кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях, организациях торговли, магазинах, кафе и ресторанах без сопровождения взрослых.

Также с 15 июля работодателям запрещается направлять в командировки непривитых работников, а сотрудники, выходящие из отпусков после 1 июля и не прошедшие вакцинацию, обязательно должны предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Ранее на этой неделе глава региона Антон Алиханов анонсировал введение ковид-ограничений для туристов. Он не уточнил, какие именно меры планируется ввести, но назвал готовящееся решение «взвешенным и необременительным».

В июне в Калининградской области из-за роста заболеваемости Covid-19 ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер, в том числе общепита и сектора гостеприимства.

Калининград, Наталья Петрова

Калининград. Другие новости 01.07.21

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