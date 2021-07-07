«Деньги налогоплательщиков должны работать на них». Максим Шугалей баллотируется в ЗакС Петербурга

Глава Фонда защиты национальных ценностей прошел регистрацию кандидатов в депутаты от партии «Родина» в Заксобрание Санкт-Петербурга.

Ученый-социолог, глава ФЗНЦ Максим Шугалей подал заявку в ТИК по пятому округу Выборгского района.

«Я хочу передать всем жителем Санкт-Петербурга здоровья в наше непростое время. Петербургская власть в первую очередь должна решать проблемы простых людей. Мне нравится, что петербургское отделение партии «Родина» определяет программу, собрав мнения горожан. Считаю такой вариант работы честным и демократичным.

И первое, с чего я начну свою работу в качестве депутата – выступлю с инициативой об отмене депутатских зарплат. Эти средства должны идти на борьбу с мошенниками и коррупционерами. Деньги налогоплательщиков должны работать на них. Петербургу нужен петербургский парламент, занимающийся не своими делами, а представляющий интересы избирателей.

Наш город должен стать эталоном справедливости и законности», – обратился Максим Шугалей к жителям северной столицы.

Регистрация прошла по адресу Большой Сампсониевский проспект, дом 86, кабинет 107.

День голосования за кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга пройдет одновременно с выборами в Госдуму – 19 сентября.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 07.07.21

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