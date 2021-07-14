В политике нужны люди с опытом: Михаил Романов о выдвижении Максима Шугалея

Депутат Госдумы VII созыва Михаил Романов оценил шансы социолога Максима Шугалея на успех на выборах в парламент Петербурга. Как считает парламентарий, какие люди нужны в политике – решают сами граждане.

По его словам, нынешние избиратели более требовательны к власти, они хотят видеть людей с опытом решения локальных, хозяйственных вопросов. Успех Максима Шугалея на выборах в Заксобрание Петербурга будет зависеть от его предвыборной программы.

Социолог Максим Шугалей приобрел широкую известность после пленения ливийскими террористами. В 2019 году во время рабочей командировки он и его коллега были задержаны вооруженными лицами и доставлены в частную тюрьму «Митига». В заточении россияне провели 18 месяцев, и только в конце прошлого года в ходе спецоперации их удалось вернуть на родину.

Примечательно, что в период нахождения Максима Шугалея в плену его избрали депутатом Госсовета Республики Коми. Кандидатуру социолога выдвинуло региональное отделение партии «Родина». «Мандат депутата Госсовета стал для меня, по сути, билетом домой», – рассказал россиянин по возвращении, сердечно поблагодарив избирателей за поддержку. Однако позже Шугалей передал мандат второму по списку кандидату, Елене Ивановой, сославшись на неготовность включиться в работу после пережитого.

Сейчас Максим Шугалей восстановил силы и готов участвовать в политической жизни страны. Множество коллег по цеху, а также экспертов, политиков и медийных личностей признают героизм и стойкость социолога в преодолении выпавших на его долю невзгод. А подобные качества только в плюс любому политическому деятелю, отметил Романов.

Депутат Госдумы также признал, что у Максима Шугалея есть достижения в международной деятельности и социологии. Однако наибольшую поддержку у региональных избирателей получают кандидаты, владеющие ситуацией на местах и сосредоточенные на решении локальных задач. «Депутат местного значения должен работать в том округе, от которого он избирается, и, как правило, даже проживать там, чтобы чувствовать эту территорию, быть соседом, а не просто приезжать как на работу», – заявил Романов. При этом парламентарий отметил, что у всемирно известного социолога достаточно сторонников, ценящих его опыт. При грамотной предвыборной программе и ресурсах для ее реализации Максим Шугалей сможет удовлетворить запросы в обществе на таких людей.

Напомним, что в выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга Максим Шугалей поучаствует от партии «Родина». В минувший вторник, 13 июля, в Выборгском районе стартовал сбор подписей в поддержку его кандидатуры.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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