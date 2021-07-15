«Трудно быть известным, но приличным и вменяемым»: реальные шансы ученого Шугалея пройти в петербургский ЗакС оценили политологи

Петербургский социолог Максим Шугалей баллотируется в депутаты ЗакСа от консервативной партии «Родина». Его конкуренты по округу – кандидаты от «Единой России» и ЛДПР: в отличие от ставленника «партии власти», админресурса у Шугалея нет, в отличие от либерал-демократа, популистской риторикой он пренебрегает.

Есть ли у консерватора шансы при таком раскладе? Об этом исчерпывающе рассказали политологи.

Практически двухлетний плен в Ливии (до этого социолог исследовал политические взгляды ливийцев) – печальное событие в жизни Шугалея, но в парламенте Северной столицы депутат с закаленным характером пригодится, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. Социолог знает жизнь не только с парадной стороны, но и с ее жесткой изнанки. Но это все же не главное, главное – связи, отмечает эксперт. А Шугалей в избирательных кампаниях ЗакСа уже участвовал как политтехнолог и «кухню» знает.

«У него большой опыт, связи и отношения с разными структурами и людьми, его очень многие знают. Это тоже серьезная часть социального капитала, который может быть поставлен на службу избирателям, которых он будет представлять. Думаю, что его поддержит большинство», – полагает Марков.

Политолог Александр Астафьев согласен с коллегой: Шугалей – «человек политической профессии», и разбирается в том, как делается российская политика. Идти от «Родины» – решение стратегически верное: патриотическая позиция дает не только «еще большее понимание политических процессов», но и поддержку избирателей-патриотов. А таких в России традиционно большинство.

«Мне кажется, человеку именно с таким профессиональным опытом точно место в петербургском ЗакСе, к которому множество различных претензий от экспертов и избирателей. Шугалей там более уместен, чем ряд других резонансных персонажей от разных политических сил», – рассуждает Астафьев.

Отказ от популистских заявлений и позиция «за народ» обеспечивают ученому высокие шансы пройти в местный парламент, считает политолог.

И все же хорошим депутатом может стать любой относительно известный человек, про которого хороших слов можно сказать гораздо больше, чем плохих, подчеркивает политолог Станислав Ортега. Ясный ум, интересный жизненный опыт, связанный с политикой, небезнадежная репутация – и депутатское кресло такому гражданину обеспечено. Вроде все просто, а на деле таких людей очень мало: Шугалей однако же всем этим требованиям вполне соответствует, уверен эксперт. Он прочит «родинцу» место сразу в Госдуме: патриоты в Комитете по международным делам нужны.

«К сожалению, я сейчас не слишком хорошо ориентируюсь в проблематике Санкт-Петербурга, но в федеральном парламенте, где-нибудь в Комитете по международным делам, и в целом на внешнеполитическом направлении Шугалей выглядел бы вполне на своем месте, и не сомневаюсь, что немало пользы смог бы принести стране», – уверен Ортега.

Сам же Шугалей объявил своей «программой» борьбу с коррупцией в парламенте Санкт-Петербурга. Исполнит ли социолог предвыборное обещание – узнаем в сентябре.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.07.21

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