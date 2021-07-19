Под Петербургом обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием

Во Всеволжском районе Ленинградской области на территории заброшенной дачи обнаружили под землей помещения, которые очень напоминают тюрьму. Об этом сообщает местный портал 47news.

По данным издания, бункер находится под домом в заброшенном коттеджном поселке. Вход в подвал был замаскирован: в гараже вместо пола была установлена подвижная плита, которую опускал гидравлический механизм.

Под землей журналисты обнаружили помещения, напоминающие обычный российский следственный изолятор: несколько камер с двуспальными кроватями, унитазами и раковинами. Также внутри была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны.

Владельцами сооружения ранее являлись бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и житель Петербурга, сменивший свою фамилию на Эскобар.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 18.07.21

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