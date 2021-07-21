В частной тюрьме, обнаруженной под Петербургом, не содержали людей

Подземный бункер, который обнаружили в Ленинградской области, не был частной тюрьмой. Такого мнения придерживаются в Следственном комитете.

Как выяснилось, помещения под землей, вход в которые был замаскирован, правоохранители обнаружили два года назад. Следователи тщательно изучили бункер и его содержимое. Многочисленные экспертизы не выявили следов пребывания в этом подвале людей.

«Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз», – рассказала РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СКР Мария Добрынина.

Ранее местные СМИ сообщили, что во Всеволжском районе Ленинградской области на территории заброшенной дачи обнаружили под землей помещения, которые очень напоминают тюрьму. Внутри было несколько камер с двуспальными кроватями, унитазами и раковинами. Там также была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подвал был замаскирован: в гараже вместо пола была установлена подвижная плита, которую опускал гидравлический механизм. Владельцами сооружения ранее являлись бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и житель Петербурга, сменивший свою фамилию на Эскобар.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 20.07.21

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