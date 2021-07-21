Бизнесмен Андрей Шпиленко рассказал о своей погашенной судимости

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии «Родина» Андрей Шпиленко поделился с журналистами историей своей судимости.

Партия «Родина» в Санкт-Петербурге уже дважды якобы оскандалилась. Первый «скандал» описан изданием «Московский комсомолец». Те, ссылаясь на «Закс.ру», рассказали, что в прошлом Бирюков выступал в группе «Террор» в качестве вокалиста под псевдоним Федор Волков. Было это в конце 90-х, в то время Бирюков записал, к примеру, песню «Бритоголовые идут». С тех пор, правда, бывший рок-вокалист успел сделать политическую карьеру. В партии «Родина» он состоит с 2005-го года.

Вчера стало известно, что по 213-му округу в Госдуму избирается бывший «уголовник» Андрей Шпиленко. Однако это вовсе не тайна, и Шпиленко сам с радостью рассказал журналистам о своей судимости.

Речь идет о судимости по статье 285 ч.1 «Превышение должностных полномочий», которая была погашена в 2001 году. Как пояснил Шпиленко, уголовное наказание заключалось в оплате штрафа в размере двух с половиной тысяч рублей. По его словам, это наказание – награда за службу в вооруженных силах.

В 2000-е годы вооруженные силы РФ находились в катастрофическом положении: офицерам не платили зарплаты, не было средств даже на покупку мишеней. Доходило даже до того, что командиры различных подразделений снимали с боевой техники различные запчасти и прятали, чтобы бойцы или кто-либо еще не продали их. Особенно, если запчасти содержали драгоценные металлы.

В 2000-м году Андрей Шпиленко был назначен командиром роты обеспечения учебного процесса. В его обязанности входило обеспечение довольствием, боеприпасами, материально-техническим имуществом учебного батальона – около 1000 человек.

Со слов кандидата, им удалось обеспечить все – от проведения стрельб до осуществления питания для военнослужащих. У него в подчинении находился парк автомобильной и специальной техники. При этом нормального финансирования у Вооруженных сил РФ в то время не было, и рабочих машин было всего около 30%.

По воспоминаниям Шпиленко, иногда с неисправных машин снимались комплектующие детали и устанавливались на другую, просто чтобы машина могла ездить.

«И вот, представьте, что в этот момент, […] я, который прошел все стадии от вице-сержанта в Суворовском училище до старшего вице-сержанта, от младшего сержанта до старшины роты в училище, и который привык и знал, что солдаты должны быть обуты, одеты и что военная техника должна ходить, – так вот я в 2000-х годах попал в ситуацию, что не мог выполнять обязанности, и мне необходимо было принимать решения для того, чтобы и накормить, и напоить, да и выполнять боевые задачи в мирное время. Рядышком у нас находился авторемонтный завод, который использовал ровно такие же машины: ЗИЛ-131, ЗИЛ-130й, ГАЗ-66е. И естественно мы с ними договорились, что мы помогаем им ремонтировать машины, а взамен получаем необходимые запчасти на нашу неисправную технику, чтобы мы могли просто выпускать ее в рейсы. Конечно же, все выходы бойцов я согласовывал со старшими командирами. И вот, в такой момент, когда у меня бойцы возвращались с этого ремонтного завода, их остановил патруль и передал, что либо командир роты, то бишь я, капитан Шпиленко, должен подарить им на ремонт бочку с краской, либо о задержании будет доложено в прокуратуру. Естественно, никакой бочки с краской я им не подарил, они доложили в прокуратуру, где было возбуждено уголовное дело. По итогам уголовного дела я получил штраф в размере 2500 рублей. Естественно, я после этого продолжал служить, но для меня это стало судьбоносным моментом. Я понял, что намеренно выбиваются лучшие офицеры из вооруженных сил и по истечении 5 лет я написал рапорт об увольнении», – поделился Шпиленко.

По его словам, произошедшее тогда показало, что он как настоящий офицер выполнил задачу с честью. И то, что сейчас в прессе мусолят историю с его уголовным наказанием для человека, который «с кровью» впитал, что такое офицерская честь – гордость, потому что люди, находившиеся у Шпиленко в подчинении, были обуты, одеты, и «все с честью закончили служить в вооруженных силах, выполнив те задачи, которые перед ними стояли».

Фото пресс-служба партии «Родина»

Андрей Шпиленко учился в Суворовском училище, закончил Санкт-Петербургское высшее командное училище с золотой медалью. Его фамилия выбита золотом на стене училища, он добился выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях, получил стипендию президента РФ.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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