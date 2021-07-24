Расследование о коррупции в Гатчинском районе может раскрыть роль чиновников в картелях Петербурга

В начале июля в небольшом посёлке Лукаши Гатчинского района Ленинградской разгорелся скандал, который всего за несколько дней вскрыл серьёзные проблемы системы образования в регионе. Там директор Лукашёвской школы Максим Миронков отказался принимать некачественный капитальный ремонт, на который из бюджета было выделено более 43 миллионов рублей.

«В ноябре 2020 года, со школьного счета пропало 42 млн. руб. – на все вопросы администрации школы о причинах исчезновения денег со школьного счёта, ответа из администрации Гатчинского района не последовало. Я так понимаю, что они были пущены на иные, не связанные с реновацией, цели», – рассказал директор Лукашёвской СОШ.

Разрушить систему школьного питания за два года

Миронков считает, что чиновники райадминистрации могут быть связаны с проводившей ремонт компанией «РемСпецТех», в частности он называет главным лоббистом интересов частных компаний он считает начальника управления образования Гатчинского района Елену Глыбину.

«Сложившаяся ситуация не смогла бы сформироваться без покровительства местных чиновников – кумовство, лоббирование своих корыстных интересов и самая банальная коррупция. В народе говорят – Гатчинский район – самый коррумпированный район области. Одним из главных действующих лиц разворачивающейся трагедии – является начальник управления образования Гатчинского района – Е.Н.Глыбина», – заявил Миронков в открытом письме.

Прокуратура Ленобласти и Следственный Комитет объявили о проверках исполнения контракта на реновацию школы: уже известно о первом уголовном деле по факту хищения более полумиллиона рублей, выделенных на ремонт Лукашевской школы. В рамках дела уже был задержан начальник отдела закупок Администрации Гатчинского района. По словам представителей СК, за взятку в размере 150 тысяч рублей он должен был обеспечивать определённым компаниям беспрепятственное прохождение всех этапов конкурсной процедуры для заключения контрактов.

Но, как заявляет Миронков, со стороны чиновников Гатчинского района и Ленобласти на него оказывается серьёзное давление. Так, действия директора жёсткой критике подверг губернатор региона Александр Дрозденко. В ответ Миронков опубликовал открытое письмо, в котором раскрыл подробности произошедшего. Более того, он рассказал ещё об одной проблемной сфере – школьном питании.

«В 2020 году, в угоду областных чиновников, Глыбина Е.Н. разрушила систему организации питания во всех школах района, приведя в качестве подрядчика нужных людей, тем самым без работы остались десятки индивидуальных предпринимателей, которые годами кормили детей в районе. И к чему это привело? К колоссальному снижению качества питания, повышения количества отравлений и возбуждению уголовного дела», – написал Миронков.

Названия компаний «нужных людей», пришедших на смену местным бизнесменам, директор Миронков не назвал. Журналисты изучили, как изменилось школьное питание в Гатчинском районе на примере самой Лукашёвской СОШ.

В Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) указано, что в конце 2020 года она была обязана заключить контракт с комбинатом «Специализированная торговая компания» («СТК»), который выиграл тендер на организацию сразу 15 школ гатчинского района на общую сумму свыше 51 миллиона рублей. Тендер был проведён администрацией Гатчинского района.

Однако ранее Лукашёвскую СОШ несколько лет подряд обслуживала ИП Норова Г.А. До 2020 года, когда в районе сменился глава управления образования, администрация проводила торги для каждой школы в отдельности, что позволяло небольшим ИП свободно получать контракты в своих посёлках. Но после прихода Елены Глыбиной произошло укрупнение контрактов и все школы района выставили на торги единым лотом. Естественно, что небольшие предприятия просто не смогли бы обслуживать школы сразу по всему району, в связи с чем в последних торгах ни один ИП не принял участия, в связи с чем петербургский «СТК» смог беспрепятственно выиграть тендер.

Вероятно, именно этот процесс Миронков охарактеризовал, как «разрушение системы школьного питания» и его слова не безосновательны. Уже в мае текущего года, менее чем через полгода после заключения контрактов гатчинских школ с «СТК», внеплановая проверка областного Роспотребнадзора нашла в школах и на предприятии кишечную палочку. Она была буквально везде – в продуктах, в воде, даже в упакованных пачках сливочного масла, что стало логичным итогом обнаруженного в цехах бардака. Кроме того, при контрольном взвешивании блюд выяснилось, что детям давали урезанные порции.

Петербургский картельный след в деле Лукашёвской СОШ

Ещё в апреле «Новый День» сообщал, как петербургские картели соцпита начали экспансию на рынок школьного питания Ленинградской области. Тогда упоминался комбинат «СТК», который неясным образом оказался оператором питания в школах Тосненского района, хотя контракты выиграло предприятие «БЗУ». Последнее. К слову, вскоре было отстранено от работы из-за многочисленных грубых нарушений.

Между тем, в 2018 году именно с «СТК» началась серия резонансных разоблачений картелей на рынке соцпитания Петербурга. Сперва Федеральная антимонопольная служба установила, что «СТК» вступила в сговор с компаниями «Евроспецсервис», «ЕСС» и «ТД «Северо-Запад» с целью получения госконтрактов по наиболее выгодным для себя ценам.

А в 2019 комбинат «СТК» стала фигурантом дела ФАС о «Колпинском картеле» – самом резонансном сговоре на рынке соцпита, в рамках которого восемь комбинатов, в том числе самое крупное предприятие города «Артис-детское питание», разделили между собой госконтракты на 650 миллионов рублей. Самое интересное, что в сговоре с комбинатами состояли и чиновники администрации Колпинского района.

«В ходе его рассмотрения антимонопольный орган установил, что восемь организаций при содействии и Администрации и участии Юрбюро «Авангард» разделили в 2016-2018 гг. в Колпинском районе рынок оказания услуг на организацию детского питания. Всего в деле фигурирует 29 конкурсов с начальной (максимальной) ценой контрактов (НМЦК) более 650 млн руб. Из них на сентябрь 2018г. участникам картеля было оплачено почти 455 млн», – сообщала пресс-служба ФАС.

Такие совпадения в деятельности «СТК» сложно назвать случайным. Но доподлинно выяснить, насколько законно комбинат получил контракты со школами Гатчинского района смогут только проверки ФАС и других надзорных органов. Как уже отмечалось, первое уголовное дело по госконтрактам в районе уже возбуждено.

Отметим, что для Петербурга тема взаимовыгодного, но незаконного сговора частных комбинатов с чиновниками не нова. Помимо доказанного участия Администрации Колпинского района в сговоре с «Артис-детское питание», «СТК» и другими компаниями, имеются и другие возможные союзы.

Одним из наиболее влиятельных покровителей комбинатов может оказаться экс-глава Невского района, а ныне руководитель Фрунзенского района Константин Серов. По какой-то причине в его районах массово получают контракты компании семьи Лобановых. Когда Серов возглавлял Невский район, там все контракты с детскими садами получил комбинат «ТЗБ», принадлежащий Вере Лобановой. А когда Серов возглавил Фрунзенский район, там контракты почти на миллиард рублей получил ранее находившийся на грани банкротства комбинат «ТЗБ Петроградская», купленный Евгением Лобановым, сыном Веры Лобановой.

Ещё одним могущественным покровителем может являться первый заместитель главы Петроградского района Марина Лыбанёва, дочь спикера Засобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова. СМИ считают, что она может способствовать перераспределению районных контрактов на питание в пользу комбината «Фирма Флоридан». Ранее это предприятие было дважды уличено ФАС в картельных сговорах с уже упомянутым комбинатов «Артис-детское питание». Кроме того, владелицу «Фирмы Флоридан» Екатерину Чернышову считают дочерью экс-главы Управления социального питания Петербурга Наталии Петровой, которая занимала свой пост почти 20 лет.

Описанные связи демонстрируют не только обширность картельной сети в сфере соцпитания, но и многочисленные пересечения интересов картелей с чиновниками районных администраций, существующих десятилетиями. Не исключено, что появление «СТК» является частью тенденции на расширение зоны влияния картелей на Ленобласть, вот только директор Лукашёвской СОШ Максим Миронков собственным примером продемонстрировал, что областные школы не готовы мириться с произволом комбинатов, к чему привыкли руководители петербургских школ, где давно считают жалобы детей на качество питания обыденностью.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.07.21

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