Эксперты рассказали о мотивах небольших партий на выборах в ЗакС Петербурга

Близятся осенние выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, и партии уже готовят кандидатов, чтобы составить конкуренцию крупнейшей Всероссийской политической партии «Единая Россия». Политологи и эксперты начинают вести дискуссии касательно распределения политических сил.

Каждая партия использует индивидуальные способы продвижения. Кто-то делает акцент на громкие обещания, кто-то на активную предвыборную кампанию, а кто-то на смену лидера партии.

Наблюдатели обращают внимание, что финансовые вложения некоторых партий на избирательную кампанию непомерно большие, однако, как считает президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, рассуждать об эффективности трат следует после выборов. «В политике успех и деньги не всегда напрямую связаны. Партия тратит столько, сколько посчитает необходимым и столько, сколько позволит бюджет. Окончательные выводы сможем сделать осенью, успешная ли была компания и откупилась ли она», – считает Куртов.

При этом некоторые партии делают акцент на узнаваемости и политическом имидже. Оксана Дмитриева не стала выдвигать свою кандидатуру от Партии Роста, но заявила о намерении партии взять 12-15%. Политический технолог Сергей Григорьев считает, что данные цифры завышены.

«Считаю, что цифра нереальная. Если бы Оксана Дмитриева возглавила рейтинг по городу, то это было бы возможно. У Сергея Трохманенко есть локальная узнаваемость и рейтинг по городу. Но все же это слишком амбициозное заявление, и я думаю, мы увидим только 8%», – считает политтехнолог.

В свою очередь, политолог Юрий Самонкин согласился с Дмитриевой, отметив, что многое зависит от мотивации кандидатов.

«Если Дмитриева заявила о 12-15 процентах, есть желание и силы преодолеть все барьеры-такое решение можно поддержать, такому Человеку нужно дать «зелёный свет», чтобы посмотреть, как партия поведёт себя в предвыборной компании», – заявил политолог.

Однако есть и такие партии, которые не озабочены результатами предстоящих выборов. Речь идет о партии «Справедливая Россия – За правду» во главе с Захаром Прилепиным, которая будто бы сосредоточилась на выборах в Госдуму. Неясно, пройдет ли партия в ЗакС.

Политический эксперт Василий Колштанов считает, что партия делает ставку на думские выборы, поскольку по округам добиться успеха довольно сложно.

«Соревнуются две категории избирателей: избиратель, поддерживающий политику, которая есть в России, и недовольный избиратель. Люди будут голосовать за КПРФ за ЛДПР, как и везде. «Справедливая Россия» не очень интересна для избирателей. Люди, которые пришли с Захаром Прилепиным совершенно другие люди – они идейно мотивированы, они убежденные патриоты, сторонники антилиберальных реформ. Они за верную любовь к родине, к культуре, природе. Эти проблемы не волнуют «мироновский» взгляд на эти проблемы. Поэтому очевидно, что партии будет нелегко», – отметил Колштанов.

В то время, как одни политические партии открыто заявляют о себе, размещая агитационные материалы по всему городу, партия «Родина» не имеет такой возможности. Ее шансы напрямую зависят от проведения грамотной пиар-кампании, поскольку «Родина» не так давно решилась вновь заявить о себе.

Политический технолог Сергей Наумов считает, что политический вес и инициативы партии могут сыграть на руку «Родине».

«Партия сегодня на слуху, идеи с отменой зарплат депутатам и ленинградской надбавкой обсуждаемы и находят поддержку у горожан. «Родина» предлагает конкретные механизмы реализации каждой своей идеи, а не просто декларирует. Поэтому от прогнозов я бы пока воздержался, за два месяца может измениться многое, но шансы у Родины неплохие. Вся эта ситуация с проблемами с агитацией может сыграть Родине на руку. Люди просто пойдут и принципиально за них проголосуют ради торжества справедливости», – подчеркнул Наумов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.07.21

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