Андрей Петров: «Партия «Родина» – это патриотическое крыло государства

Партия «Родина» зарегистрировала федеральный список кандидатов на выборы в Государственную Думу. Среди кандидатов лидер петербургского отделения политсилы Андрей Петров.

Общефедеральный список кандидатов в депутаты нижней палаты российского парламента возглавил Алексей Журавлев, вторым в списке идет Герой России Андрей Богатов. Удостоверения кандидатов получили и петербуржцы Татьяна Буланова и Андрей Петров. По словам лидера петербургской «Родины», у партии есть все шансы пройти не только в Государственную Думу, но и в местный парламент. Как заявил Петров, электоральный рейтинг политсилы уже сейчас составляет 5%, а к сентябрю будет свыше 10-15%.

«Это связанно с тем, что Родина предлагает простые и понятные тезисы петербуржцам: отмена зарплат и привилегий депутатов ЗАКСа и Ленинградская надбавка для пенсионеров. К тому же, «Родина» является патриотическим крылом государства и привлекает к себе горожан, действующих во благо города и страны», – заявил петербургский политик.

От «Родины» в петербургский ЗакС идут также экономист Андрей Шпиленко, композитор Андрей Иванов и ученый- социолог Максим Шугалей, история которого стала сценарием для двух художественных фильмов, вышедших в 2020 году.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.07.21

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