Бизнесмен Евгений Пригожин считает, что Законодательному собранию Петербурга не хватает патриотизма

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин рассказал о том, что нынешний депутатский состав ЗакСа погряз в скандалах и нуждается в существенном обновлении.

Отвечая на вопрос издания «ДеловоеТВ», станут ли помехой для действующих властей Санкт-Петербурга кандидаты от партии «Родина» петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил о том, что эти кандидаты «взбудоражат лягушек в этом болоте».

«По моему мнению, в сегодняшней непростой ситуации из-за санкций и ковида, такие патриоты, как «родинцы», все более и более востребованы. Конечно, я не думаю, что все 54 представителя партии пройдут в ЗакС, ведь «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР вместе выставили более двухсот кандидатов. Но, надеюсь, что даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению предпринимателя, предыдущий состав ЗакСа погряз в скандалах, связанных с так называемой «депутатской поправкой». Помимо этого, Евгений Пригожин вспомнил и «весьма странный распил Генплана» – по его мнению, в нем абсолютно никак не учтены интересы города.

«Некоторые депутаты, как я и говорил, вообще только и делают, что работают на свой карман. Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга, привлечении инвестиций и увеличении городского бюджета, – сказал бизнесмен. – Многие эксперты ждут, что в результате предстоящих выборов губернатор сможет настроить ЗакС под себя, а значит, на благо города и горожан. Надеюсь, я в этом не ошибаюсь».

Напомним, в прошлом году расследование «Федерального агентства новостей» о депутатской поправке вызвало немалый резонанс. Эксперты и политологи приходят к выводу, что новый состав ЗакСа должен состоять из совершенно других людей.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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