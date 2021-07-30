Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Красноярск» спустили на воду

В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта 885М «Красноярск». Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Торжественная церемония спуска на воду атомной субмарины прошла на заводе «Севмаш». Команду на вывод дал глава предприятия Михаил Будниченко. По традиции будущий капитан Иван Артюшин разбил о борт подлодки бутылку шампанского.

АПЛ «Красноярск» была заложена в 2014 году. Она стала второй подлодкой проекта «Ясень-М». Первое судно «Новосибирск» вышло в Белое море на заводские ходовые испытания в начале июля.

В данный момент на заводе «Севмаш» на разных стадиях строительства находятся семь подобных субмарин. На вооружении подводных крейсеров – крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Северодвинск, Зоя Осколкова

Северодвинск. Другие новости 30.07.21

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