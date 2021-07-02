Первая серийная подлодка «Ясень-М» вышла в море

В Белое море на заводские ходовые испытания вышла атомная подводная лодка «Новосибирск». Это первый серийный корабль модернизированного проекта «Ясень-М».

Проект «Ясень» стартовал в 1980-х годах, но из 30 запланированных подводных лодок на воду была спущена лишь одна – «Северодвинск». За время строительства она успела устареть. Поэтому было принято решение продолжить строительство модернизированных кораблей.

Подлодки проекта «Ясень-М» отличаются меньшим водоизмещением, усовершенствованным бортовым оборудованием и геометрией. Кроме того, их корпуса покрывают новым противогидролокационным материалом, который позволяет снизить гидроакустическую заметность корабля.

«Новосибирск» спустили на воду в 2019 году, а 1 июля 2021 года он вышел на заводские ходовые испытания, передает ТАСС. Подлодка рассчитана на экипаж из 90 человек, вооружена крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс» и может погружаться на глубину 480 метров. «Новосибирск» планируют передать флоту в конце 2021 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.07.21

МИД России отрицает обвинения Запада в причастности госструктур РФ к кибератакам. / Расплата лицом: осенью в московском метро заработает Face Pay. / Китайские майнеры избавляются от видеокарт из-за падения курса криптовалют. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»