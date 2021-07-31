На какой электорат ориентируется «Родина» и почему это вызывает опасения у конкурентов

Электоральная картина в Петербурге перед выборами весьма интересна. Как утверждает ряд экспертов, примерно трети горожан, фактически «не за кого голосовать». Если коротко, то дело в том, что Северная Столица России – это традиционно достаточно либеральный и оппозиционный город. И естественно, даже самые прогосударственные партии, чтобы попасть в органы законодательной власти Питера, вынуждены подстраиваться под большинство.

Тем не менее, как сказано выше, примерно 29% граждан города – это те, кто маркирует себя строгими лоялистами, консерваторами и традиционалистами правых взглядов. Но каких-то адекватных представителей в городском Законодательном Собрании у них до этого не было.

Более того, даже без относительно идеологической подоплёки, есть весьма конкретные претензии к парламентариям, работающим в ЗакСе. Это коррупция, несоблюдение интересов граждан и города в целом, скандальные «депутатские поправки», абсолютно непрозрачные и распределяющие 2% городского бюджета, мягко говоря, весьма причудливо.

Впрочем, сейчас эту электоральную нишу пытается занять «Родина». Из проблем у этой партии, пожалуй, только то, что раньше она активно не светилась в городе. Поэтому актив избирателей партия формирует с нуля и прямо на ходу.

С другой стороны, у «Родины» есть и определенные плюсы именно на региональном уровне. В первую очередь, это адекватные и крайне сильные кандидаты. Среди которых, например, Андрей Петров, у которого есть и политический и управленческий опыт, Максим Шугалей, в патриотизме которого мало кто усомнится. А плюс к тому, у него есть опыт работы с цифрами и социальными настроениями.

Есть в списке «Родины» и такие люди, как Андрей Иванов и Татьяна Буланова, работающие по направлениям культуры и социальной политики в отношении семей и детей. Гражданские активисты экологического направления, такие как, Нина Абросова и Сергей Карин. Есть те, кто может наладить полноценный диалог общества, власти и бизнеса в городе, опытные предприниматели Александр Колос и Андрей Шпиленко. Все это люди известные в городе, а некоторые из них и во всей стране. С уже состоявшимся имиджем и позиционированием в обществе.

Отчасти, о том, что «Родина» в Питере представляют серьезную политическую силу, которой опасаются политические конкуренты, можно судить по некоторому административному давлению на партию. Например, недавно оказалось, что «Родине» бюрократически мешают полноценно размещать свою агитацию на городских рекламных площадках.

Злые языки утверждали, что это может быть некой негласной инициативой губернатора Петербурга, Александра Беглова. Но на этот счет есть очень большие сомнения. Дело в том, что Беглов прямо заинтересован в расширении патриотического и прогосударственного блока в городском парламенте. И в такой политической силе, которая бы обновила ЗакС и выстроила более конструктивные, дружественные отношения с исполнительной ветвью петербургской власти. В последнее время такого консенсуса, честно говоря, не наблюдается. И это тормозит, а то и саботирует работу на благо города.

Есть вероятность, что давление на «Родину» идет со стороны, как нынешних парламентариев, которые очень не хотят лишаться своих кресел, так и со стороны крупных функционеров ряда иных политических партий. С депутатами, в общем-то, все понятно. «Родина» идет на выборы в том числе с инициативой отменить зарплаты депутатам и вообще существенно «оптимизировать» работу городского парламента. Ну, и ликвидировать непрозрачный и, есть мнение, коррупционный в своей основе, механизм «депутатских поправок». Естественно, что многим «уважаемым гражданам-законодателям города» такие инициативы не нравятся от слова «совсем».

Что касается, собственно идеологической составляющей, то «Родина» действительно вторгается на электоральные «поляны» сразу нескольких крупных и «малых партий». Во-первых, это ЕР, которая спозиционирована, как самая прогосударственная политическая сила. У них могут быть опасения, что «Родина» в смысле поддержки государственного курса будет несколько категоричнее и предложит более конкретные решения застарелых городских проблем.

Социальный блок партийной программы с инициативой ввести «ленинградскую надбавку» пенсионерам города может беспокоить КПРФ. Поскольку сами коммунисты не догадались инициировать это социальное требование.

ЛДПР, которые традиционно работают с умеренными националистами и «правыми лоялистами» тоже могут чувствовать угрозу, поскольку «Родина» озвучивает умеренно «правую» идеологию, которая симпатична очень многим консерваторам, которым уже наскучил некоторый популизм и эпатаж либерал-демократов.

К слову, системные либералы тоже могут быть обеспокоены, поскольку в списке «Родины» есть несколько очень сильных представителей бизнеса. Ну, и сама партия, как тяготеющая к «правой» идеологии, естественно делает упор на развитие частных коммерческих инициатив.

Что касается экологии, то природоохранный блок партии может вызывать определенные опасения у «СР» и «Зелёных». Тем более, что у «Родины» в списках эко-активисты, которые уже широко известны петербуржцам и, которые давно и позитивно зарекомендовали себя на ниве борьбы с мусором.

Впрочем, выборы в России, да и в любой другой нормальной стране – это всегда сложная конкурентная борьба с использованием самых разных методов. И в принципе, «Родина» презентует себя в Петербурге достаточно ясно и широко. А желание сотрудничать с губернатором на уровне ЗакСа добавляет партии не только электоральных, но и административных очков. Так что все шансы занять свое место в городском парламенте у «Родины» есть.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.07.21

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