Как в петербургской избирательной кампании работают схемы 90-х годов

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения, в том числе, в общественно-политическую среду: ускорение темпов цифровизации, обязательная вакцинация для определенных групп, QR-коды, закрытие границ. В некоторых регионах обнаружились проблемы и особенности проведения выборов, не решаемые на протяжении многих лет.

Новые нормы жизни коснулись избирательной кампании в Санкт-Петербурге. В процессе подготовки к выборам в городское Законодательное Собрание и Государственную Думу возобновились противоправные схемы девяностых годов.

Как в избирательной кампании в ЗакС, так и в Госдуму задействован популярный метод девяностых – «двойники» кандидатов. Политические конкуренты сильного кандидата зарегистрировали своего кандидата с такой же фамилией, надеясь на невнимательность избирателей. Такая ситуация произошла на 2 округе по выборам в Законодательное Собрание и 216 округу по выборам в Госдуму.

Более того, используется «маховик» советского периода – «телефонное право» чиновников. После получения результатов социологических исследований стали очевидны самые сильные программы и инициативы, неугодные власти. «По звонку» многие выдвиженцы не смогли зарегистрироваться в качестве кандидатов, а агитационные материалы партии «Родина» вообще «не рекомендовали» к размещению на улицах Петербурга: все рекламные агентства отказали партии без объективных причин.

Но «родинцы» решили не сдаваться: в обход политического давления они организовали выставку «потерянного смысла», где представили СМИ и петербуржцам «запрещенные» плакаты и баннеры.

«Оцените сами и сделайте выводы, кому не нужна «Родина», что заставило чиновников применить против нас «телефонное право»? Какие слоганы нашей партии их напугали? Тысячи плакатов пылятся на складе, потому что кого-то не устроила наша «ленинградская надбавка» для пенсионеров и инициатива об отмене депутатских привилегий и зарплат. Конечно, удобно управлять депутатами, решения которых зависят от зарплаты. Партия «Родина» имеет иной, бескорыстный подход к депутатской работе, и это, безусловно, неудобно для чиновников. Мы были вынуждены организовать первую в России выставку «запрещенной» агитации, чтобы дать возможность горожанам самим сделать выводы: что такого страшного в плакатах партии «Родина» увидели чиновники?» – заявил кандидат в ЗакС от партии «Родина», эксперт в сфере экономики и финансов Андрей Шпиленко.

Однако сторонники партии «Родина» верят, что среди петербургских чиновников остались люди, готовые работать в интересах граждан и намеренные искоренить административное давление.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.08.21

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