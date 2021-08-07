Алексей Журавлев: «Чиновники Петербурга проявили женаненавистничество по отношению к Булановой» Лидер «Родины» резко отреагировал на новости о возможном снятии известной певицы с предвыборной гонки

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев назвал предвыборную гонку в Санкт-Петербурге «безобразной чиновничьей вакханалией». Телеграм-канал партии опубликовал эмоциональное заявление лидера, в котором он резко отреагировал на новости о возможном снятии певицы Татьяны Булановой с выборов и назвал это «женаненавистничеством»:

«Объяснить претензии чиновников к Булановой можно разве только патологическим женоненавистничеством, настолько они беспочвенны и нелепы. Но почему это происходит, совершенно понятно: наши нечистоплотные оппоненты банально боятся, что популярная певица, гордость Петербурга и всей России, настоящий патриот нашей Родины Татьяна Буланова победит. И будет работать на благо сограждан, а не плясать под чиновничью дудку», – заявил Журавлев.

Лидер «Родины» напомнил, что на этой неделе уже направил официальное письмо в адрес главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с просьбой обратить пристальное внимание на выборы в Санкт-Петербурге, а также обращался к губернатору города Александру Беглову с требованием прекратить «чиновничий беспредел». По словам Журавлева, ему наконец-то удалось дозвониться до приемной вице-губернатора Александра Бельского, курирующего внутреннюю политику Петербурга, в чье подчинение входит смольнинский комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

«Я лично позвонил в приемную вице-губернатора Петербурга по внутренней политике – Бельскому. Звонок приняли, и не перезвонили… Власть города, бывшего когда-то столицей Российской империи, а теперь считающегося культурной столицей Российской Федерации, демонстративно находится «вне доступа». Ситуация, прямо скажем, предреволюционная…» – рассказал лидер партии «Родина».

Журавлев также обратил внимание, что накануне состоялась первая в России выставка «запрещенки» – предвыборной агитации, которую под различными предлогами власти не разрешили размещать на улицах города. О выставке под названием «Кому НЕ нужна Родина?» написали больше сотни изданий.

«Я благодарю независимое медийное сообщество за поддержку! Уверен, что до петербургских чиновников, которые противодействуют нашим кандидатам, дошел конкретный сигнал: «Родина» будет бороться до конца! – заявил политик. – Призываю Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова разобраться с подчиненными, действия которых выходят за рамки правового поля. Партия «Родина» представила достойных кандидатов на выборы в ЗакС. Дайте им законную возможность быть избранными в честной и конкурентной борьбе. Хватит чиновничьих интриг! Петербург должен быть примером культуры во всем, даже в политике!»

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.08.21

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