Буланова просит за «Родину» и Петербург

Избирательную кампанию в седьмой созыв Законодательного собрания Санкт-Петербурга нельзя назвать скучной. Акции, выставки «запрещенной» агитации, обращения к главе избиркома.

Так, политическая партия «Родина» столкнулась с невозможностью размещения своей предвыборной агитации на наружных рекламных поверхностях в городе. Члены партии убеждены, что их намеренно лишают возможности вести предвыборные мероприятия так, как ее инициативы по введению «ленинградской надбавки» для пенсионеров и лишению депутатов ЗакС привилегий и льгот, вызывают отторжение у чиновников на местах.

Это привело к тому, что 6 августа в отеле «Санкт-Петербург» «Родина» провела мероприятие под названием «Кому НЕ нужна Родина», где выступили с речью кандидаты в ЗакС от партии «Родина»: композитор Андрей Иванов, чемпионка мира по боксу Нина Абросова и эксперт в области финансов и экономики Андрей Шпиленко.

Действующий депутат Государственной думы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой прервать свой отпуск и лично разрешить имеющуюся проблему.

Политическую партию «Родина» поддержала и заслуженная артистка России Татьяна Буланова, которая сегодня обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой разрешить данную ситуацию и направить в Санкт-Петербург независимую комиссию.

«Уверена, что об этом чиновничьем беспределе не знает губернатор Александр Дмитриевич Беглов. Я знакома с ним и отношусь к нему с уважением. Кажется, что кто-то действует у него за спиной и добивается своей выгоды. <…> Прошу прислать независимую комиссию и помочь Александру Дмитриевичу оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии «Родина», помочь восстановить закон в родном Петербурге! Прошу обеспечить равные условия в законном праве избирать и быть избранными для всех! Петербургу нужна Ваша помощь!», – сообщила Татьяна Буланова.

Выборы в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования, который будет проходить с 17 по 19 сентября.

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 07.08.21

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