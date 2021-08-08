Очередной кандидат «Родины» под ударом. Смольный хочет снять с выборов мецената Колоса

Источник в администрации Приморского района Петербурга сообщил о распоряжении, поступившем из Смольного: не допустить регистрации на выборах в Законодательное собрание Александра Колоса.

Предвыборная кампания в ЗакС продолжает обрастать скандалами. ЦИКу РФ уже предстоит разбираться с возможно поддельными подписями РПСС, отказом в регистрации кандидатом Бориса Вишневского и одновременной регистрацией двух «фальшивых» Вишневских, выдвинувшихся вместе с ним.

Особое внимание получила партия «Родина». Сначала рекламные компании Петербурга отказались размещать агитационные материалы «родинцев», параллельно в СМИ появились разные некомплиментарные статьи о выдвинутых национал-консерваторами кандидатах. Затем появились слухи о некоем негласном распоряжении, поступившем из Смольного, не допустить до выборов известную певицу Татьяну Буланову, которая идет от «Родины» в ЗакС, а также входит в федеральный список партии.

Сегодня источник в администрации Приморского района сообщил, что похожий приказ поступил относительно мецената и общественного деятеля Александра Колоса. Районной администрации приказано проконтролировать процесс его регистрации и «помочь» найти ошибки в сданных им на прошлой неделе подписных листах.

«Посодействовать, так сказать, подсказать, проверяющим найти ошибки в подписях, чтобы за них можно было отказать (в регистрации кандидатом). Речь идет скорее о рекомендации, а не о приказе, но все всё понимают», – сообщил источник.

Накануне Татьяна Буланова уже обратилась к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой прислать в Петербург комиссию для расследования всех эпизодов, касающихся «Родины». Ранее с аналогичной просьбой в Центризбирком обращался лидер партии Алексей Журавлев. Он также призвал губернатора Петербурга вернуться из отпуска и взять ситуацию с выборами под личный контроль.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.08.21

Роспотребнадзор: снятые с поезда Мурманск-Адлер дети заболели норовирусом. / Экс-футболист Дмитрий Булыкин: Буланову поддерживают миллионы людей. / Буланова просит за «Родину» и Петербург. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»