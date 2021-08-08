Творческая интеллигенция не остается в стороне

Известные артисты, музыканты и певцы поддержали Татьяну Буланову после ее публичного заявления о своей поддержке политической партии «Родина» и обращения к главе ЦИК России Элле Памфиловой за помощью. Среди них Людмила Поргина, Вадим Манукян, Евгений Дятлов, Сергей Рогожин, Андрей Ургант и другие.

Народная артистка и певица Татьяна Буланова записала видеообращение, которое появилось в социальных сетях вечером субботы 7 августа. Обращение является реакцией артистки на произошедшие в Санкт-Петербурге события.

Суть проблемы Татьяна хорошо рассказывает в своем обращении. «Мне трудно подобрать нужные слова! До боли в душе я не понимаю, за что моим коллегам из партии «Родина» и мне ставят палки в колеса? Чем наша инициатива о «Ленинградской надбавке» для пенсионеров так напугала петербургских чиновников? Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона. На каком основании к наружной агитации не допустили 1000 наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку пенсионерам отдали свои подписи свыше 100 000 ленинградцев. Это реальный инструмент поддержки наших стриков, о котором, благодаря административному ресурсу, не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа!» – заявила Буланова.

Затем Татьяна Буланова напрямую обратилась к Элле Памфиловой с просьбой оказать содействия в разрешении ситуации. «Я заслуженная артистка Российской федерации Татьяна Буланова официально обращаюсь к председателю Центральной избирательной комиссии Российской федерации Элле Александровне Панфиловой! Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии «Родина» и помочь восстановить закон в родном Петербурге!».

Заслуженная советская и российская актриса, действующий депутат Государственный думы VII созыва Елена Драпеко высказала слова одобрения и поддержки Татьяне Булановой. «Если нарушают избирательное законодательство, то, конечно, она может обратиться в центральную избирательную комиссию, это она правильно делает. Если ее права нарушены, конечно, надо их отстаивать. Нужно безусловно писать обращение в избирком, и дальше там пусть разбираются в ситуации», – подчеркнула парламентарий.

Выборы регионального и федерального значения пройдут в ЕДГ с 17 по 19 сентября.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 08.08.21

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