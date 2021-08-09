Михаил Чирков: «Татьяне Булановой удалось достучаться до федерального центра»

Татьяне Булановой удалось достучаться до федерального уровня. ЦИК едет с комиссией в Петербург, чтобы проверить на месте, как нарушаются права законных кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в городское Законодательное собрание.

«Это реальный шанс для городской избирательной комиссии навести порядок, исправить ошибки и достойно провести избирательную кампанию. Надеюсь, специалисты ЦИК после своей поверки больше не допустят традиционного произвола, и выборный процесс в Петербурге будет честным», – заявил политолог, кандидат политических наук, генеральный директор информационно-аналитического центра и телекомпании «Время» Михаил Чирков.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник остро отреагировала на призыв Татьяны Булановой проверить работу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Председатель Центризбиркома согласилась с озабоченностью заслуженной артистки по поводу происходящего в культурной столице во время избирательного процесса.

Памфилова напомнила, что Центральная избирательная комиссия трижды признавала работу горизбиркома неудовлетворительной, и после выборов 2019 года даже призывала членов городской комиссии самораспуститься. По словам Памфиловой, смена председателей ГИК не привела к созданию избирательной системы, которая была бы достойной Санкт-Петербурга. ТАСС сообщает, что в северную столицу была направлена группа представителей ЦИК для сбора информации о проходящей избирательной кампании.

«Исходя из своей компетенции, исходя из своих обязанностей, мы, естественно, будем принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения из Санкт-Петербурга, тщательно в них разбираясь. Мы даем еще один шанс горизбиркому в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно», – заявила Памфилова.

Обращение Булановой было посвящено выборной кампании в городской парламент. По словам певицы, против нее и ее коллег по партии «Родина» применяется административный ресурс.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 09.08.21

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