Незыгарь: власти Петербурга решили снять Буланову с выборов, несмотря на вмешательство ЦИК в ситуацию

Известную певицу Татьяну Буланову, которая решила участвовать в предстоящих выборах, и партию «Родина» Смольный очень не хочет видеть в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. По информации авторитетного телеграм-канала «Незыгарь», практически сразу после видеообращения Татьяны Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой в минувшую субботу губернатор города Александр Беглов собрал экстренное совещание, на котором решался вопрос о том, как не допустить всех кандидатов от партии «Родина» до выборов в ЗакС.

Источники «Незыгаря» сообщают, что среди участников экстренного совета были замечены вице-губернатор Александр Бельский и глава Горизбиркома Наталья Чечина.

«С чего такая злоба к провластной партии непонятно, но в Смольном кажется в панике роют себе могилу» – пишет «Незыгарь».

Напомним, в минувшую субботу Буланова записала видеообращение к главе ЦИК с просьбой разобраться в ситуации с выборами в Санкт-Петербурге, ее поддержали свыше 50 деятелей искусства, среди которых Андрей Угрант, Сергей Рогожин, Никас Сафронов и Сергей Шнуров. Уже в понедельник Памфилова довольно развернуто ответила Булановой, сообщив, что в Петербург была прислана специальная комиссия.

Сегодня стало известно, что Буланову экстренно вызвали в территориальную избирательную комиссию к 16:30. Судя по развитию ситуации, артистке, скорее всего, объявят об отстранении от выборов.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.08.21

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