Бизнесмен Пригожин уехал из Петербурга

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин не проживает в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из комментария, опубликованного пресс-службой компании «Конкорд» на своей официальной страничке во «ВКонтаке».

«Уже длительное время не проживаю в городе и поэтому мало интересуюсь происходящими там событиями», – заявил Пригожин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.08.21

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