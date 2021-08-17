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Вторник, 17 августа 2021, 20:00 мск

Новости Северо-Запад

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Бизнесмен Пригожин уехал из Петербурга

Фото: rtvi.com

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин не проживает в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из комментария, опубликованного пресс-службой компании «Конкорд» на своей официальной страничке во «ВКонтаке».

«Уже длительное время не проживаю в городе и поэтому мало интересуюсь происходящими там событиями», – заявил Пригожин.

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