Бизнесмен Пригожин уехал из Петербурга

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин не проживает в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из комментария, опубликованного пресс-службой компании «Конкорд» на своей официальной страничке во «ВКонтаке».
«Уже длительное время не проживаю в городе и поэтому мало интересуюсь происходящими там событиями», – заявил Пригожин.
Санкт-Петербург, Светлана Антонова
Санкт-Петербург. Другие новости 16.08.21
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