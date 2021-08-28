Хазин: бездействие Беглова раздражает Путина

Губернатор Александр Беглов не проявляет активность по развитию агломерации Петербурга и Ленобласти, что является частью политики федерального центра. Безынициативность вызывает недовольство у президента РФ Владимира Путина, так как российскому лидеру приходится самому в ручном режиме управлять рядом процессов в городе. Об этом рассказал экономист и публицист Михаил Хазин.

Михаил Хазин дал оценку прошедшему в конце июля совещанию по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Отметим, данное мероприятие имеет большое значение в контексте политики федерального центра по развитию петербургской агломерации. Совместная работа двух субъектов важна для повышения социально-экономических показателей регионов, улучшения их взаимодействия.

По мнению эксперта, проведение мероприятия под председательством президента РФ Владимира Путина вряд ли можно оценить, как положительный момент. Главе города пришлось взять процесс развития агломерации под личный контроль. Хазин подчеркнул, что российский лидер не любит делать работу за других и постоянно разъясняет чиновникам необходимость проявлять инициативу и действовать самостоятельно. Причина администрирования совещанием Путиным кроется в безынициативности губернатора Петербурга Александра Беглова.

«<…> Он (президент РФ – ред.) понимает, что, когда человек делает сам, от себя, эффективность его намного выше, чем, когда он тупо выполняет приказ от сих до сих: копать от этого столба и до обеда. И он уже не первый раз пытается объяснить губернатору Санкт-Петербурга, что надо что-то делать, в нашем конкретном случае – заниматься развитием агломерации», – отметил эксперт.

Хазин подчеркнул, что успешно развить агломерацию без совместного взаимодействия Петербурга и Ленобласти невозможно. При этом глава области Александр Дрозденко предпринимает шаги для реализации госполитики, а губернатор Беглов чаще остается в стороне от решения важных вопросов. Это вызывает раздражение у президента.

«<…> Губернатор Ленинградской области что-то в этом направлении делает, но без города он сделать ничего не может. А город молчит, и это, вне всякого сомнения, президента раздражает. Совещание – это была ещё одна попытка достучаться до господина Беглова. Но я подозреваю, что, пока Петербург будет возглавлять нынешний губернатор, ситуация не изменится <…>», – заявил эксперт.

Как отмечают наблюдатели, в своей оценке Михаил Хазин описал давно сформировавшуюся тенденцию в Петербурге, заключающуюся в перехвате федеральным центром управления городом. Это связано со слабым политическим менеджментом Александра Беглова. Под его руководством в городе очень медленно реализуются инфраструктурные инициативы, заторможено развитие транспортной и социальной сфер, даже несмотря на всеобъемлющую поддержку Кремля. Например, Смольный сорвал сроки строительства ШМСД – вместо 2019 года первый этап трассы (Витебская развязка) начали прокладывать лишь весной 2021-го. Со стороны администрации Петербурга также не было инициативы по ускорению строительства КАД-2, хотя несколько предварительных вариантов трассировки было подготовлено еще до 2015 года. Самостоятельно администрация города проекты не реализует, постоянно рассчитывая на помощь федцентра.

Ранее о тенденции управления Петербургом из Кремля писали в СМИ, отмечая, что целые отрасли городской экономики переходят под администрирование федерального центра или при его содействии в другие регионы.

Смольный провалил подготовительные мероприятия по переводу Петербурга на новую схему обращения с коммунальными отходами. По этой причине президент Владимир Путин согласовал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко в 2020 году создание регионального оператора для Северной столицы, которым по итогу стал «Невский экологический оператор». НЭО уже выиграл тендер на работу с ТКО в городе и ближайшие 10 лет будет заниматься обслуживанием Петербурга.

Администрация города не может разрешить кризис метростроения. Сроки появления новых станций регулярно переносятся, а сданные ранее требуют постоянных финансовых вложений из-за выявляемых дефектов. Корень проблемы в отсутствии координации работы транспортных ведомств Петербурга, недостаточности финансирования сектора, а также в желании некоторых чиновников использовать проблему в личных интересах. Так, АО «Метрострой» находится сегодня в состоянии банкротства, в том числе из-за отказа Смольного в помощи с выплатой долгов. Ряд СМИ предполагает, что это было сделано намеренно для вытеснения АО с рынка и запуска из соображений экономической целесообразности новой метростроительной корпорации. Предполагается, что доведение до банкротства контролируется вице-губернатором по транспорту Максимом Соколовым. Новой компанией стала «Метрострой северной столицы» (МСС).

Сейчас Смольный активно переводит туда персонал и готовится передать проекты. Однако процесс сильно тормозится из-за внутреннего конфликта в старом АО «Метрострой», который пытается остаться на плаву. Все это сильно замедляет развитие метро и формирует неопределенность дальнейшего вложения средств. А это важный нюанс, учитывая, что Смольный запросил у Москвы финансовую помощь на строительство станций и субсидию ФНБ на закупку вагонов для подземки.

В ситуацию вмешался Кремль. Ранее президент Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину определить для Петербурга до конца октября единственного подрядчика по строительству метро, так как руководство города самостоятельно решить проблему не может. В среде политтехнологов уже высказали предположения, что это приведет к появлению новой независимой корпорации, которая сменит «Метрострой» и «МСС».

В перспективе Смольный может утратить и контроль над «Ленэнерго». Ранее портал «Городовой» отмечал, что компанию могут передать под управлению Андрея Рюмина – гендиректора ПАО «Россети».

Напомним, «Минченко Консалтинг» публиковал 10-й рейтинг политической устойчивости глав регионов РФ, оценивающий эффективность их работы. Аналитики отмечали, что у губернатора Петербурга Александра Беглова низкое качество политического менеджмента. Из 5 возможных баллов главе города было присвоено всего 2 балла.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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