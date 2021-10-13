Грабитель с гранатой напал на букмекерскую контору в Петербурге

В Санкт-Петербурге было совершено ограбление букмекерской конторы. Преступник угрожал похожим на гранату предметом. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Сообщение о разбойном нападении поступило накануне днем. Неизвестный ворвался в офис букмекерской конторы на проспекте Ветеранов и передал кассиру записку с требованием отдать деньги.

По словам сотрудников офиса, у мужчины был предмет, похожий на гранату. В результате злоумышленник получил от оператора 70 тысяч рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Грабителя разыскивают.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.21

Биржевые цены на мазут и авиакеросин поднялись до нового рекорда. / Путин поручил индексировать федеральные соцвыплаты по фактической инфляции. / Путин определил главный приоритет для новой Госдумы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»