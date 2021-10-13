Грабитель с гранатой напал на букмекерскую контору в Петербурге

В Санкт-Петербурге было совершено ограбление букмекерской конторы. Преступник угрожал похожим на гранату предметом. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Сообщение о разбойном нападении поступило накануне днем. Неизвестный ворвался в офис букмекерской конторы на проспекте Ветеранов и передал кассиру записку с требованием отдать деньги.
По словам сотрудников офиса, у мужчины был предмет, похожий на гранату. В результате злоумышленник получил от оператора 70 тысяч рублей и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Грабителя разыскивают.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
Санкт-Петербург. Другие новости 12.10.21
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