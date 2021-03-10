В Санкт-Петербурге неизвестный с гранатой ограбил банк

В Санкт-Петербурге грабитель угрожал гранатой сотрудникам банка. В результате злоумышленнику удалось скрыться с 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Преступление было совершено в отделении банка на Индустриальном проспекте. Вор пришел около пяти вечера. Он угрожал предметом, похожим на гранату, 33-летней сотруднице и заставил отдать ему деньги из кассы.

Кассирша передала преступнику в маске более 2,5 млн рублей. Получив желаемое, грабитель скрылся. Сейчас его разыскивают.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 10.03.21

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