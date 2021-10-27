Это сегрегация: Кинчев сообщил о приостановке концертной деятельности «Алисы»

Лидер знаменитой рок-группы «Алиса» Константин Кинчев заявил о прекращении концертной деятельности после введения новых ограничений, связанных с коронавирусом. Музыкант подчеркнул, что при QR-кодах и ПЦР-тестах выступлений не будет, потому что это сегрегация.

«Мы считаем это сегрегацией, остаемся верными своим убеждениям. Соответственно, концертная деятельность группы «Алиса» на этом заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены. Прошу прощения!» – сказал Кинчев в ходе видеообращения коллектива «Алисы», опубликованном в Instagram.

Музыкант также отметил, что с большой долей вероятности будут отменены такие мероприятия, как «Шабаш» в Москве и KKinchevFest.

Участники рок-группы сообщили, что ближайшие запланированные концерты в Новосибирске и Екатеринбурге отменены после требований властей следовать коронавирусным правилам. При этом деньги за билеты поклонникам группы будут возвращены.

Ранее в интервью СМИ Кинчев отмечал, что его раздражают «все эти опыты над людьми под предлогом заботы о здоровье, все эти обязательные уколы под страхом увольнения». «Наступающий цифровой фашизм меня раздражает. Я не хочу жить в цифровом концлагере, а все к этому идет. Есть надежда, что Россия не двинется по этому пути. Хотя, наблюдая за тем, что происходит у нас, надежды все меньше и меньше», – подчеркивал музыкант.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 27.10.21

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