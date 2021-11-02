Андрей Логинов и Михаил Голиков приоткрыли завесу тайны будущей премьеры проекта «Час пробил!» для слушателей радио Metro

Программу «Гости 102,4» на Радио Metro посетили участники проекта «Час пробил!» – автор новеллы Андрей Логинов и художественный руководитель постановки, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. Поговорили они о музыке, как о международном универсальном языке, который помогает открывать слушателям уникальные произведения, стирающие границы между странами.

24 ноября в стенах Петербургской филармонии состоится мировая премьера постановки, в которой литература и музыка слились воедино. Новелла «Час пробил» Андрея Логинова расскажет историю двух великих композиторов – Римского-Корсакова и его ученика Игоря Стравинского. Под звуки Государственного симфонического оркестра Ленинградской области под руководством главного дирижера – народного артиста Республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова, актриса ТЮЗ Анна Мигицко и актер театра им. Ленсовета Иван Батарев поведают зрителю историю создания, утраты и обретения великого музыкального произведения – «Погребальной песни» Игоря Стравинского.

В основу сюжета произведения легли отношения ученика и учителя. Для Стравинского Римский-Корсаков был не просто педагог, а почти отец: именно он стал «родителем» музыкального таланта знаменитого русского композитора. От того так остро Стравинский принял кончину своего учителя. Его скорбь вылилась в невероятное произведение, которое автор исполнил лишь единожды, после чего партитура была утеряна. И лишь в 2015 году, при переезде Петербургской консерватории, мировое сообщество смогло обрести эту уникальную симфоническую пьесу с непростой историей.

Как рассказали авторы проекта «Час пробил!», у нот практически не было шанса увидеть свет: на пыльной папке стояла рецензия «Списано». Но судьба распорядилась иначе.

«Папка попала в руки музыковеда и опытного специалиста Наталии Брагинской, которая сразу поняла, что это за музыка, и чего она стоит», – рассказал Андрей Логинов.

История настолько захватила автора, что легла в основу его произведения.

Продюсер проекта, основатель галереи «Краски жизни» Виолетта Пригожина оказала серьезную поддержку в воплощении идеи постановки музыкально-литературного произведения. Изначально велись переговоры с Фабио Мастранджело, одним из самых востребованных дирижеров России и мира, но в силу его занятости от сотрудничества пришлось отказаться. Александр Сокуров посоветовал Михаила Голикова, как высокого профессионала и человека, который всей душой тяготеет к музыке.

«Когда я прочел новеллу, для меня не было никаких сомнений в том, что нас свела судьба, поскольку взаимоотношения ученика и педагога для каждого творца – это одна из важных линий его жизни. В моей жизни было много педагогов, с которыми меня связывают до сих пор самые крепкие узы», – поделился Михаил Голиков историей начала своего сотрудничества с легендарным автором новеллы «Час пробил!».

Музыкальное сопровождение для постановки было написано специально, чтобы усилить литературную часть.

«Новелла сразу зазвучала музыкальными красками для меня, буквально с первой страницы», – признался Михаил Голиков.

Место для премьеры тоже выбрано неслучайно. В этом году Большому залу филармонии имени Шостаковича исполняется 100 лет. В былые времена на сцену этого храма искусства выходили Стравинский и его учитель Римский-Корсаков.

До премьеры ещё две недели, но половина билетов уже распродана. Многие зрители в предвкушении, ведь спустя много лет в Петербурге вновь зазвучит «Погребальная песнь», а вместе с ней и малоизвестные сочинения Анатолия Лядова и Александра Глазунова.

«Многие для себя откроют «Погребальную песнь» Стравинского, потому что едва ли кто-то живьем ее слушал. Это произведение прозвучит целиком», – приоткрыл завесу тайны Андрей Логинов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.11.21

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