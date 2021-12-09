Суд в Петербурге арестовал на два месяца владельца сети «Рив Гош»

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца владельца компании «Рив Гош» и совладельца некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера.

Бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), заключен под стражу до 7 февраля 2022 года включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мейеру вменяется «два эпизода мошенничества на суммы: 1 428 677 453.77 рубля и 1 000 000 000 рублей», говорится в сообщении.

По информации «Коммерсанта», бизнесмена обвиняют в хищении кредитов Сбербанка на 2,3 млрд рублей, которые получил «Юлмарт» на развитие бизнеса.

Защита Мейера заявила на судебном заседании, что представленные следствием материалы – это набор заклинаний и мантр, которые ничего не подтверждают. «Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт», – обозначил позицию адвокат обвиняемого. Он просил суд избрать для бизнесмена меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Между тем следователь, обосновывая ходатайство об аресте Мейера, указал, что тот принимает активные меры по отчуждению имущества. Прокурор, в свою очередь, заявил, что дело по второму эпизоду возбуждено только в сентябре 2021 года.

Августа Мейера и его жену Инну задержали накануне. Вчера же ему предъявили обвинение. Вину он не признает.

Сегодня стало известно, что по этому делу задержана также гендиректор ООО «Биг Бокс» Елена Стрельцова. Для нее и Инны Мейер следствие попросило меру пресечения в виде домашнего ареста.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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