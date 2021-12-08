В Санкт-Петербурге задержаны крупный бизнесмен и его супруга

В Санкт-Петербурге задержаны владелец компании «Рив Гош», а также совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер и его супруга Инна Мейер по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, пишет газета «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к ФСБ.

Как отмечает «Ъ», речь идет о банковском кредите, который получил «Юлмарт» на развитие бизнеса. Мейера и его супругу сотрудники Следственного комитета России (СКР) допрашивают в качестве подозреваемых. По всей видимости, уже в ближайшее время они могут поменять свой статус, став обвиняемыми. По итогам первоначальных следственных действий с фигурантами будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

Первым фигурантом этого уголовного дела в 2017 году стал другой совладелец компании Дмитрий Костыгин.

С 2016 года «Юлмарт» находится в состоянии затяжного конфликта между мажоритарными акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно владеют 61,5% ритейлера) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за того, что предприниматели разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса, некогда крупнейший в России интернет-ритейлер потерял позиции на рынке, а с начала 2020 года фактически прекратил работу. Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.

Стоит отметить, что кредитной организации уже удалось отсудить у структур «Юлмарта» сумму в 1 млрд рублей в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом попытки взыскать убытки на аналогичную сумму с акционеров «Юлмарта» закончились неудачей.

Москва, Светлана Антонова

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