Упавшая в центре Петербурга сосулька проломила прохожей голову. Женщина в коме

В центре Санкт-Петербурга двое прохожих серьезно пострадали из-за падения наледи с крыш.

В Мариинскую больницу доставили 33-летнюю прохожую, пострадавшую от сосульки на набережной Мойки. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом основания черепа, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Сейчас она находится в коме. По данному факту возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека), сообщает следственное управление СК РФ по Петербургу.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают лиц, ответственных за своевременную очистку крыш.

Спустя несколько часов в Мариинскую больницу привезли 60-летнего мужчину, который из-за упавшего снега получил перелом позвоночник. Инцидент произошел на 3-й Советской улице. У пострадавшего диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, компрессионный перелом шейного и грудного отделов позвоночника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратуры Адмиралтейского и Центрального районов Северной столицы проводят проверки в связи с травмированием горожан при падении наледи, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Органы прокуратуры оценят соблюдение законодательства в сфере ЖКХ со стороны жилищно-коммунальных организаций, которые отвечают в том числе за своевременную очистку крыши от снега и льда.

Напомним, в минувшие выходные город инспектировали работники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). По итогам проверки они обнаружили на 87 из 205 проверенных крыш снег и наледь.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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