Два уголовных дела возбудили из-за падения сосулек и снега на людей в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела в связи с падением сосулек и снега с крыш на прохожих, сообщает управление СК РФ по городу. Кроме того, следователи в ходе проверок выясняют обстоятельства двух случаев травмирования людей.

Уголовное расследование начато после того, как 13 декабря от падения наледи и снега серьезно пострадали два человека. Женщина получила травмы на набережной реки Мойки и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В тот же день мужчина пострадал при падении снега с крыши одного из домов по 3-й Советской улице.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека).

Кроме того, проводятся доследственные проверки в связи со случаями травмирования мужчины и женщины 15 декабря. На мужчину упал снег с крыши дома на Большом проспекте, на женщину – наледь с крыши дома на улице Рубинштейна.

В СКР призвали жителей и гостей Северной столицы быть внимательнее, передвигаясь по городу.

Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий рекомендовано «принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи». В следственном управлении предупредили об ответственности, в том числе уголовной за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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