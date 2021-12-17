«Омикрон» в Петербург завезли из ОАЭ и Доминиканы

В Санкт-Петербурге выявлены два случая заражения «омикрон»-штаммом коронавирусом. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Заболевание новым вариантом Covid-19 подтверждено у граждан, вернувшихся с отдыха в ОАЭ и в Доминиканской республике.

В ведомстве отметили, что больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы. Под контролем управления Роспотребнадзора «организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране выявлено 25 случаев заражения «омикроном» достигло 25. По ее словам, новая разновидность коронавируса обнаружена в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем «омикрон» нашли у студента, прибывшего из Конго.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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