В России выявили 25 случаев заражения «омикроном»

В России на сегодняшний день зафиксировано уже 25 случаев заражением новым штаммом коронавируса «омикроном». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы.

По ее словам, новый вариант коронавируса выявлен в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова при этом заявила о невозможности избежать распространения «омикрона» в стране. «Избежать нарастания этой ситуации невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», – сказала она.

Вице-премьер также сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря в России были зарегистрированы первые случая заражения «омикроном». Этот штамм нашли у граждан, вернувшихся из ЮАР, где в ноябре была идентифицирована новая разновидность ковида. На этой неделе число заразившихся выросло до 16 – все заболевшие также прибыли из ЮАР. Все они были полностью вакцинированы либо ранее переболели Covid-19.

По данным ВОЗ, «омикрон» зарегистрирован почти в 80 странах мира. Спецпредставитель ВОЗ о борьбе с Covid-19 Дэвид Набарро заявил о чрезвычайно быстром распространении этого штамма в мире. По его словам, количество случаев заражения «омикроном» удваивается каждые два-три дня.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»