«Ситуация очень серьезная»: число заразившихся «омикроном» удваивается каждые два-три дня – ВОЗ

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с Covid-19 Дэвид Набарро заявил о крайне быстром распространении штамма «омикрон» коронавируса в мире. Об этом он сообщил в эфире телеканала Sky News. По его словам, количество случаев заражения новым вариантом ковида удваивается каждые два-три дня.

«Во Всемирной организации здравоохранения достаточно информации, чтобы четко указать, что «омикрон»-штамм распространяется очень быстро с удвоением числа случаев каждые два-три дня», – сказал специалист. По его словам, избежать высокой смертности в таких условиях будет «большой удачей».

Набарро признался, что «никогда не был так обеспокоен» ситуацией с распространением ковида, как сейчас. «Мы обеспокоены тем, что люди считают «омикрон» мягким», – сказал он. «Даже если этот штамм действительно вызовет менее тяжелые заболевания, огромное количество случаев снова сокрушит системы здравоохранения», – предупредил эксперт, подчеркнув, что ситуация является «очень серьезной». По его мнению, «чрезвычайное ускорение» распространения заболевания только начинается. В ближайшие две недели ситуация с «омикроном» станет «чрезвычайно серьезной», прогнозирует специалист.

Эксперт полагает, что в этих условиях нужно продолжать вакцинацию, в том числе применяя бустерные дозы вакцин. Также необходимо минимизировать социальные контакты для всех людей без исключения для снижения распространения нового штамма.

«Омикрон» обнаружили в ноябре в ЮАР и ряде других стран Южной Африки и уже выявили почти в 80 странах мира. По предварительным данным, из-за большого количества мутаций этот вариант коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы.

Накануне китайские вирусологи из Гонконгского университета сообщили, что «омикрон» распространяется в 70 раз быстрее другого варианта ковида – «дельты». В ходе исследования они выяснили, что новая разновидность коронавируса такими же темпами размножается в бронхах пациента. При этом ученые отмечают, что при «омикроне» количества вирусных частиц в легких значительно меньше, чем при заражении другими вариантами Covid-19. Это, по их мнению, говорит о том, что «омикрон» может протекать в более легкой форме в сравнении с «дельтой».

Напомним, в России первые два случая заражения «омикроном» зарегистрировали в начале декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. На этой неделе число инфицированных выросло до 16 – все заразившиеся прибыли из Южной Африки. Все они были полностью вакцинированы или ранее переболели Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»